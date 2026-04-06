Kettera asegura línea de deuda por 50 millones de dólares para expandir financiamiento a pymes en México

La financiera Kettera Financial Solutions, especializada en financiamiento empresarial, obtuvo una línea de deuda garantizada de hasta 50 millones de dólares, estructurada por la firma de inversión internacional KNG Securities, con el objetivo de fortalecer y ampliar su plataforma de financiamiento en México.

Kettera opera como una plataforma de tecnología financiera de crédito que conecta a inversionistas institucionales con oportunidades de financiamiento de cuentas por cobrar para pequeñas y medianas empresas (pymes), con un enfoque actual en el mercado mexicano.

El financiamiento, otorgado por un inversionista estadounidense de crédito privado, permitirá incrementar la capacidad de originación de financiamiento de corto plazo para pymes mediante esquemas basados en cuentas por cobrar. Este modelo facilita el acceso a liquidez inmediata, al tiempo que mejora el flujo de efectivo de las empresas y respalda sus planes de crecimiento.

De acuerdo con la firma de inversión con oficinas en Londres, Nueva York y Lisboa, la operación fue estructurada a través de un fideicomiso de cuentas por cobrar garantizado y aislado de quiebra, con mecanismos diseñados para proteger a los inversionistas y facilitar la incorporación de múltiples fuentes de fondeo conforme la plataforma escala.

Según lo indicado por KNG, la transacción evidencia una tendencia creciente en el ecosistema financiero: el interés de inversionistas institucionales por oportunidades de crédito privado respaldadas por activos vinculados a flujos comerciales en mercados emergentes.

“Esta transacción representa una continuación natural del trabajo de KNG en soluciones de crédito estructurado, tras operaciones similares en Europa. Creemos que esta línea no solo respaldará el crecimiento de Kettera, sino que también pone de relieve su sólido marco de gestión de riesgos y su capacidad para escalar de manera responsable”, señaló Perikli Thanasi, responsable de Situaciones Especiales en KNG Securities.

Espacio para nuevos modelos de crédito

En este contexto, datos de Fintech México muestran que el crédito en el país continúa altamente concentrado en la banca tradicional, que aporta cerca de 90% del financiamiento total, mientras que las fintech representan menos de 10% del mercado, pese a su acelerado crecimiento.

En el segmento empresarial, 57.5% de las compañías ha solicitado financiamiento en años recientes; sin embargo, 82.8% de estos recursos proviene de la banca, lo que evidencia la limitada penetración de nuevos participantes. Además, 17.1% de las empresas enfrenta restricciones o rechazos en los montos solicitados.

Los resultados de la encuesta más reciente de Fintech México (2026) permiten identificar oportunidades aún subatendidas. Por ejemplo, solo tres de las 32 empresas encuestadas declaran enfocarse en crédito a pymes, a pesar de que alrededor del 77% de estas unidades productivas no accede a financiamiento bancario formal.

De forma similar, el número reducido de jugadores en seguros y microseguros contrasta con una de las tasas de penetración más bajas de la región. A esto se suma el desarrollo incipiente de productos de ahorro e inversión masivos, en un contexto donde menos de 40% de los adultos cuenta con instrumentos formales de ahorro.

De cara a los próximos años, el reto del ecosistema no se limita a seguir expandiendo los servicios de pagos y crédito, sino a avanzar de manera decidida en estas verticales emergentes, así como en los habilitadores tecnológicos que definirán la siguiente etapa del sistema financiero digital.

Kettera opera como una plataforma de tecnología financiera de crédito que conecta a inversionistas institucionales con oportunidades de financiamiento de cuentas por cobrar para pymes.