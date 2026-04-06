Tensiones en la cadena de suministro en marzo, en su nivel más alto desde principios del 2023

Las tensiones en la cadena de suministro se intensificaron en marzo hasta alcanzar niveles que no se veían desde principios del 2023, según datos publicados por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

En su último Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global, el banco indicó que el indicador subió a 0.68, un ligero aumento respecto a 0.54 registrado en febrero. Un valor de cero indica niveles normales de presión en el suministro, mientras que un número positivo denota una presión creciente. El dato de marzo se compara con el 1.09 registrado en enero del 2023, cuando las presiones en la cadena de suministro estaban disminuyendo.

La Fed de Nueva York no ha dado ninguna explicación sobre el aumento registrado en marzo, pero es casi seguro que esté relacionado con las perturbaciones derivadas de la guerra en Medio Oriente desencadenada por los ataques de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán.

A pesar del aumento registrado en marzo, la cifra más reciente está muy por debajo del máximo de 4.49 registrado en diciembre del 2021, cuando las presiones relacionadas con la pandemia de Covid-19 pesaban sobre la economía.

Si se excluyen los factores relacionados con la pandemia, la cifra de marzo es comparable a los niveles observados en el periodo previo a la crisis sanitaria.

Las presiones sobre la cadena de suministro pueden ser importantes motores de la inflación y fueron un factor clave en el aumento de las presiones sobre los precios derivado de la pandemia, lo que a su vez requirió un esfuerzo sustancial por parte del banco central para intentar que la inflación volviera al objetivo de 2.0 por ciento.