Sector servicios de Canadá, en terreno de contracción; guerra aplaza la toma de decisiones

La economía de servicios de Canadá se contrajo por quinto mes consecutivo en marzo, ya que la incertidumbre relacionada con la guerra en Medio Oriente contribuyó a una disminución de los nuevos negocios y, además, el aumento de los costos del combustible elevó los gastos operativos, según mostraron ayer los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de Canadá de S&P Global.

El índice general de actividad empresarial subió hasta 47.2 puntos el mes pasado, desde 46.5 puntos en febrero. Esta cifra supuso el valor más alto del índice en cinco meses, pero se mantuvo por debajo de la marca de 50 puntos que indica que no hay cambios; un valor inferior a 50 puntos muestra un deterioro de la actividad.

“El mes de marzo se perfiló como otro mes difícil para el sector servicios de Canadá, con un nuevo descenso de la actividad y de los nuevos pedidos, y a un ritmo más lento en comparación con los últimos meses”, afirmó en un comunicado Paul Smith, director de Economía de S&P Global Market Intelligence.

“El impacto de la guerra en Medio Oriente ha provocado una mayor incertidumbre y ha retrasado la toma de decisiones entre los clientes, aunque las empresas confían en que una resolución rápida daría lugar a un repunte de la actividad”.

La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que eleva las perspectivas de inflación a nivel mundial.

La economía de Canadá también se ha visto gravemente afectada por los aranceles sectoriales de Estados Unidos (EU) y la incertidumbre en torno a las negociaciones del Acuerdo entre EU, México y Canadá, un pacto comercial norteamericano cuya revisión está prevista para el 1 de julio.

El indicador de nueva actividad se mantuvo en territorio de contracción por decimosexto mes consecutivo, a pesar de que subió ligeramente hasta 47.7 puntos desde 46.9 puntos registrado en febrero.

“El entorno empresarial actual es claramente difícil, y las empresas informan de un fuerte aumento de sus gastos operativos a lo largo del mes, impulsado principalmente por el incremento de los costos de combustible y transporte”, afirmó Smith.

El índice de precios de los insumos subió hasta 62.3 puntos, su nivel más alto desde junio y por encima de 57.1 puntos registrado en febrero.

Un dato positivo fue el índice de actividad futura, que subió hasta 61.9 puntos, su máximo en seis meses.

El índice compuesto PMI de producción de S&P Global Canadá subió ligeramente hasta 47.6 puntos en marzo desde 47.1 puntos en febrero, registrando su quinto mes consecutivo por debajo del umbral de 50 puntos.

La semana pasada, los datos mostraron que las condiciones empresariales en el sector manufacturero de Canadá se estancaron en marzo.

El PMI manufacturero de S&P Global Canadá cayó hasta 50 puntos el mes pasado desde 51 puntos en febrero.

La semana pasada, los datos mostraron que las condiciones empresariales en el sector manufacturero de Canadá se estancaron en marzo.