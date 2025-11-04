Invex quiere duplicar número de tarjetas tras nueva alianza con Walmart

Invex, uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en el país, derivado de sus diferentes alianzas estratégicas, acaba de cerrar recientemente un nuevo acuerdo, ahora con Walmart de México, líder minorista, con lo que busca duplicar el número de plásticos en el mediano plazo.

Jean-Marc Mercier, director general de Invex, explicó que hoy, con sus diferentes alianzas, este banco tiene más de 1.5 millones de clientes de tarjetas de crédito, y la meta con Walmart, es sumar, al menos, otro millón y medio.

“No en un año, no hay una fecha, pero se va a dar en el mediano plazo”, mencionó.

En entrevista, destacó que Walmart es una de las principales cadenas minoristas no sólo de México sino a nivel global, lo que sin duda resalta la importancia de esta nueva alianza.

“Esta alianza, con una empresa de este tamaño es un privilegio, pero dentro de este contexto, también para Walmart (...) creo que ahora sí se encontraron dos líderes en lo que saben hacer, para mí es el match que se necesitaba, tanto para Invex como para Walmart”, dijo.

Hoy Invex tiene alianzas con la aerolínea Volaris; con la empresa de muebles Ikea; con el portal de viajes Despegar, y con el club de futbol Manchester United, entre otras. Ello lo ha convertido en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en el país.

“Tenemos la aerolínea que más pasajeros vuela en el país, y ahora tenemos la alianza con el retail más grande del país. Esto deja claro y consolida nuestra estrategia, que es encontrar al cliente donde necesita un producto financiero, no tanto bombardearlo de afuera”, expuso Mercier.

Estrategia desde hace 10 años

El director de Invex resaltó que desde hace 10 años, esa fue la decisión del banco para competir con las instituciones más grandes.

“Esta fue la estrategia que definimos hace 10 años, y hoy creo que se consolida, se valida aún más que era la decisión correcta, porque ahora vamos a llegar a millones de clientes todos los días con nuestros productos”, refirió.

Buenos resultados para el grupo

Jean-Marc Mercier explicó, por otra parte, que el Grupo Financiero Invex va muy bien en el año, y que tendrá un crecimiento importante.

“Va a ser un año récord para nosotros como banco; vamos a crecer más del 25% en utilidades, nos está yendo muy bien”, apuntó.

Mencionó que si bien hay desaceleración en algunas partes, por el ADN que tiene Invex, hay tranquilidad.

“Por la tecnología que tenemos, el ADN que tenemos, de siempre tener las palancas listas para reaccionar a todo lo que se va dando en el año, la verdad es que estamos tranquilos. Todos nuestros negocios: el fiduciario, empresas, banca privada, nuestro banco digital Now y nuestro negocio de marcas compartidas, la verdad es que van muy bien”, argumentó.

Importante crecer, pero con responsabilidad

Ante el crecimiento importante que ha habido en la colocación de tarjetas de crédito por parte de nuevos jugadores, principalmente de base tecnológica en los últimos años en el país, el director de Invex consideró que en algunos casos el financiamiento se está dando de forma “cuestionable”, dada la morosidad que se registra.

“Si bien sí identificaron necesidades que tenían los clientes no atendidos, sí creo que en cierta parte el crédito se está dando de una manera, al menos cuestionable, porque las morosidades que vemos del lado de estos nuevos participantes, preocupan; son más del doble de lo que tiene la banca y con crecimientos en tarjetas muy grandes, pero en cartera no tanto, y nosotros que crecemos tanto en tarjetas como en cartera, tenemos mejor morosidad”, enfatizó.