Más de 9.2 millones de colombianos no cuentan con luz

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia compartió los resultados del Índice de Pobreza Energética 2025, que mide las dificultades de los hogares para acceder a energía eléctrica, preparar alimentos, aprender, comunicarse y contar con una vivienda funcional.

Los datos mostraron que el año pasado 9.22 millones de personas vivían en condición de pobreza energética. Esta población corresponde a 3.27 millones de hogares, equivalentes a 20.6% del total de los hogares del país, teniendo en cuenta que, según el Dane, el tamaño promedio de los hogares fue de 2.82 personas en 2025. Para Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, la situación financiera de Air-e, que opera en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha impactado la calidad del servicio al limitar la capacidad de inversión. Señaló que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos ha evitado que la pobreza energética en la región sea aún más acentuada. “La crisis financiera de Air-e sí incide en la calidad del servicio, pero no explica por sí sola la pobreza energética de la región”, apuntó Vera. Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, explicó que el resultado de la región también está asociado al nivel de las tarifas, pues si bien el costo unitario en la costa ha caído cerca de $200 por kWh, otra de las empresas que opera en la región todavía registra tarifas $68 por kWh superiores al promedio nacional.