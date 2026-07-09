Inflación argentina perforaría piso del 2%

Aunque evitó dar cifras, el ministro de economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que la inflación seguirá bajando en los próximos meses. A pocos días de que el Indec publique el dato correspondiente a junio (se conocerá el próximo martes), la mayoría de las consultoras apuntan a que el índice habría perforado 2% mensual por primera vez desde agosto de 2025.

En una entrevista reciente, Caputo ratificó la continuidad del proceso desinflacionario y aseguró que el Gobierno trabaja para que “la gente se pueda quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando”, aunque eludió comprometerse con un número concreto.

Para el Gobierno, un IPC que inicie con 1% representaría un envión importante porque confirmaría tres meses consecutivos de desaceleración luego de 2.6% de abril y 2.1% de mayo, que rompieron la racha de 10 meses ininterrumpidos al alza. En los últimos días, las consultoras que miden la evolución de los precios difundieron proyecciones que coinciden en parte con la previsión de la Casa Rosada. En tres casos, la cifra estimada para junio se ubicó en torno a 1.8% y 1.9%, según sus propias mediciones de precios minoristas. En tanto, el relevamiento más “pesimista” calculó una suba de 2.1%.

La consultora informó que su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF) arrojó un incremento mensual de 2.1%. De validarse este resultado en el número oficial, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría 16.2%, mientras que el crecimiento interanual sería de 31.4%.

Por su parte, C&T indicó que el IPC general para el GBA fue de 1.9%. “La variación de doce meses sería de 33.6%, algo superior a 33.2% de mayo”, precisó el reporte. Esta consultora señaló que tanto el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación mensual, mientras que los estacionales se aceleraron. En la misma línea se ubicó la consultora Eco Go, que observó un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 1.9%.