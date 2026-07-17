El segundo semestre no perdona: 3 decisiones fiscales para tu empresa

Julio tiene algo de frontera. Marca el arranque del segundo semestre y, con él, el momento en que las decisiones del dueño empiezan a pesar más que sus buenos propósitos de enero. Lo que se resuelva en estos meses determinará cómo llega la empresa al cierre del año, y este 2026 el margen de error se ha estrechado: la autoridad fiscal está fiscalizando con más datos, más velocidad y menos tolerancia que en cualquier ejercicio reciente.

● La primera decisión es dejar de tratar al cumplimiento como un trámite de fin de año. Durante mucho tiempo, revisar la situación fiscal en diciembre fue suficiente. Hoy no lo es. El fisco cruza información en tiempo real y detecta inconsistencias mucho antes de que el contribuyente las advierta. Esperar al cierre para ordenar la casa es, en la práctica, esperar a que la contingencia ya esté instalada. El segundo semestre es el momento de revisar, no de posponer.

● La segunda decisión tiene nombre propio: los comprobantes fiscales. El escrutinio sobre los CFDI alcanzó un nivel que obliga a cada empresa a preguntarse si todas sus facturas amparan operaciones reales, con sustancia económica y respaldo documental. La cancelación de sellos digitales —que en los hechos significa la imposibilidad de facturar y, por tanto, de operar— dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en un riesgo concreto. Un proveedor mal elegido o un comprobante mal soportado pueden contaminar a una empresa que actúa de buena fe.

● La tercera decisión es la más estratégica y la menos urgente en apariencia: fortalecer el control interno. Las dos primeras decisiones se sostienen sobre esta. Sin procesos claros que validen lo que se factura, lo que se deduce y lo que se documenta, cualquier empresa queda a merced de un error humano o de una mala intención. El control interno no es burocracia; es el sistema nervioso que permite a la dirección saber, en cualquier momento, que la operación está en orden.

Conviene además entender por qué este año es distinto. La fiscalización dejó de depender de auditorías presenciales y revisiones manuales para apoyarse en el cruce automatizado de datos: la autoridad compara declaraciones, comprobantes, movimientos bancarios y operaciones de terceros con una capacidad de detección que hace pocos años habría parecido impensable. Esa potencia tecnológica significa que las inconsistencias ya no pasan inadvertidas y que el tiempo entre el error y su detección se ha acortado drásticamente. Para el empresario, la lección es directa: la información que entrega al fisco debe ser consistente en todos los frentes, porque cualquier descuadre se vuelve visible casi de inmediato.

Hay también un costo silencioso en no decidir a tiempo: el de la distracción. Cuando una contingencia fiscal estalla en el último trimestre, consume lo más escaso que tiene una dirección —tiempo y atención— justo en la temporada en que debería estar cerrando ventas, negociando con proveedores y planeando el año siguiente. La empresa que ordena su casa en el segundo semestre no solo evita multas; libera a su equipo para concentrarse en crecer. Anticiparse no es únicamente una cuestión de cumplimiento, sino de productividad y de foco directivo.

Lo que conecta a todo lo anterior es un cambio de mentalidad. El dueño que entiende el segundo semestre como una etapa de revisión activa —y no como la antesala del cierre— llega a diciembre con menos sobresaltos y más capacidad de decisión. El que lo entiende como un trámite que puede dejarse para después suele descubrir, demasiado tarde, que el segundo semestre no perdona. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de elegir en qué grupo estar.