Hacienda acepta que hay desconfianza en el sector financiero; busca aumentar uso de los productos

En México, aunque cada vez más ciudadanos poseen algún tipo de producto financiero, la desconfianza hacia el sector persiste, reconoció Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien añadió que disponer de un instrumento financiero representa únicamente “el primer paso”, pues lo fundamental es que la población lo utilice.

Durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, el funcionario hacendario destacó los avances que se han logrado. En el 2024, por ejemplo, 78 de cada 100 personas contaban con al menos un producto financiero, un dato mayor a la tasa de 68% que se reportó en el 2021.

“Aunque esto ha sido muy relevante, contar con un producto financiero es sólo el primer paso, es necesario que las personas lo utilicen. En nuestro país, menos de un tercio de la población cuenta con ahorro en una institución financiera y sólo cuatro de cada 10 personas reportan realizar pagos o envíos de dinero por transferencias. Para algunos segmentos de la población, el acceso a productos como un crédito de vivienda, una cuenta de ahorro para el retiro o un seguro sigue siendo limitado”, expresó el funcionario.

Sin embargo, reconoció que existe una desconfianza por parte de la población en el sistema financiero, incluso entre aquella que ya cuenta con alguno de los productos, por lo que dijo es esencial reforzar la confianza para lograr que se utilicen los productos.

El funcionario adelantó que la nueva política incorpora acciones para fortalecer esquemas de prevención y protección de usuarios, incentivar la transparencia en productos y servicios, mejorar la atención en la contratación y gestión, así como robustecer la seguridad de las operaciones.

“Estas medidas buscan contribuir a mejorar la percepción de las y los usuarios sobre la confiabilidad del sistema, para lo cual hemos establecido metas muy específicas dentro de la política”, agregó.

Más ahorro y pagos

La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 busca que las personas ahorren más en sus productos – fomentando así el ahorro formal - además de que puedan acceder a seguros para proteger su patrimonio y a ellos, así como cuentas de ahorro para el retiro.

"(Se) contemplan estrategias para ampliar el acceso a cuentas de ahorro para el retiro voluntario y los seguros, al considerarlos como instrumentos esenciales para fortalecer la resiliencia y el control financiero de la población en nuestro país”.

Perspectiva de género

Otro punto que destacó Amador Zamora fue la perspectiva de género y la incorporación de la transversalidad en esta política, acorde con el artículo 4to constitucional donde se establece que el Estado debe garantizar el goce y ejercicio de la igualdad sustantiva de las mujeres, lo que contempla también su incorporación al sistema financiero.

Así, aseguró que las autoridades se comprometen a promover la inclusión financiera de las mujeres con un enfoque donde se buscará articular respuestas a necesidades inmediatas.

“Por un lado, se proponen medidas que atienden las necesidades de las mujeres, empresarias y emprendedoras, bajo el entendido de que los diversos contextos en que se desenvuelven requieren de respuestas específicas. Por otro lado, debemos aspirar a acciones transformadoras que rompan con las normas sociales y de género que han limitado históricamente la participación de las mujeres”, dijo.