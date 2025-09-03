Hacienda pide mayor control y mejor gobernanza sobre las Sofipos

Jiutepec, Morelos. Los indicadores financieros, de morosidad y de crecimiento de clientes en el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) confirman la urgencia de reforzar los controles internos y mejorar la gobernanza de estas entidades, aseguró Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con Navarrete, a junio del 2025 el sector reportó un crecimiento considerable: los activos aumentaron 44.4% y la cartera de crédito 41.2% en comparación con el mismo periodo del 2024. Sin embargo, persisten retos relevantes. El nivel de capitalización cayó de 233.6% en junio del 2024 a 170.7% en el mismo mes del 2025.

En cuanto a la calidad de la cartera, el índice de morosidad se ubicó en 10.3% al segundo trimestre del 2025. Respecto a la rentabilidad del sector, se registró un deterioro notable, al pasar de -15.1% en junio del 2024 a -32.7% un año después.

“En su conjunto, estos indicadores confirman la necesidad de reforzar controles internos y mejorar la gobernanza de las Sofipos”, subrayó el funcionario.

Sin embargo, Navarrete destacó que las cifras del sector están sesgadas por tres grandes Sofipos y aclaró que “en realidad no es lo que pasa con la mayoría de los Sofipos”. Aunque no especificó a qué entidades se refería, las tres con mayor volumen de activos son Nu, Finsus y Stori; mientras que, por niveles de morosidad, sobresalen Acción y Evolución, Sofiexpress y Libertad.

“Quisiera hacer una invitación al sector de las Sofipos para que continuemos trabajando en promover el cambio de desarrollo del sector y del sistema financiero, reforzar los aspectos prudenciales, pues un sistema financiero saludable contribuye en avanzar hacia una economía más sostenible e incluyente, que mejore la calidad de vida de las y los mexicanos y, sobre todo, vele y proteja a los ahorradores”, señaló Navarrete.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el sistema financiero en México enfrenta el reto de consolidarse cada vez más sólido y eficiente.

“Desde las distintas autoridades financieras estamos reforzando las estrategias para promover un sistema profundo, sólido, accesible y eficiente, que incorpore la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías como herramientas clave para atender mejor las necesidades de las y los usuarios”, dijo Navarrete.

Mitigar riesgos y construir relaciones

Agregó que, para ello, la Secretaría de Hacienda impulsa acciones que van desde la promoción de la inclusión y la educación financiera, hasta la revisión del marco regulatorio en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo, explicó, es fortalecer la supervisión, establecer estándares de capital, monitorear la solvencia y mitigar riesgos crediticios en línea con estándares internacionales como Basilea III.

“En el caso de las Sofipos, el objetivo es claro: promover una mayor adopción de herramientas digitales, garantizar la estabilidad financiera del sector y proteger tanto a los ahorradores como sus datos personales en materia de ciberseguridad”, indicó Navarrete.

Por su parte, Marlene Garayzar, presidenta del Consejo Directivo de la AMS, descartó que el objetivo sea otro distinto a fortalecer la imagen del sector frente a sus usuarios, las autoridades regulatorias, las asociaciones gremiales y la sociedad en general.

“Estoy convencida de que si a una Sofipo le va bien, a todos nos va bien. Y lo mismo: si a una le va mal, a todos nos afecta. Entonces, la idea es que trabajemos juntos; el éxito de una es el éxito para todo el sector”, mencionó Garayzar.