Garanti BBVA confirma la venta de su filial rumana a Raiffeisen por 591 millones de euros

Garanti BBVA ha acordado vender la totalidad de ⁠su negocio en Rumanía al banco austriaco Raiffeisen Bank por 591 millones de euros (unos 680 millones de dólares), ⁠según ha informado la entidad ⁠turca.

En un comunicado enviado a la Plataforma de Información Pública de Turquía el 28 de marzo, Garanti BBVA indicó que su consejo de administración aprobó el acuerdo de compraventa de acciones, autorizando a sus filiales neerlandesas Garanti Holding B.V. y G Netherlands B.V. a vender la totalidad de sus participaciones en Garanti Bank S.A., con sede en Rumanía, y en la empresa de arrendamiento financiero Motoractive IFN S.A. a Raiffeisen Bank.

La operación abarca el 100% del capital social de ambas empresas.

Garanti BBVA señaló que la formalización de la venta está sujeta a las autorizaciones reglamentarias de las autoridades competentes y se espera que tenga lugar en el cuarto trimestre de 2026. El banco ya había comunicado el ⁠10 de marzo que estaba ⁠evaluando opciones estratégicas en relación ⁠con sus operaciones en Rumanía.

Raiffeisen anunció el sábado el ⁠acuerdo.

Garanti, que cotiza en la bolsa de Estambul, es una filial participada mayoritariamente por el banco español BBVA, que estima que la operación tendrá un impacto neto positivo de alrededor de 10 puntos básicos en su ratio CET1 y de 112 millones de euros en ⁠la cuenta de resultados del grupo.