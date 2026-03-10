Raiffeisen Bank se acerca a un acuerdo para comprar la filial rumana de BBVA

El banco austriaco Raiffeisen Bank está cerca de cerrar un acuerdo para comprar ⁠el banco rumano Garanti, propiedad ⁠de BBVA, por unos 550 millones de euros (640.97 millones de dólares), informó este martes Bloomberg News citando a personas familiarizadas con el asunto.

Raiffeisen ha ofrecido pagar aproximadamente 1.2 veces el valor contable de Garanti, según la información.

Reuters no ha podido verificar inmediatamente la información. BBVA y Raiffeisen se han negado a hacer comentarios.

Raiffeisen había anunciado en enero un aumento del 48% en sus beneficios consolidados preliminares para 2025, impulsado por el acelerado crecimiento de los préstamos.

La entidad crediticia austriaca anunció en diciembre del año pasado que su antiguo director financiero, Michael Höllerer, asumiría el cargo de director ejecutivo del banco a partir de julio de 2026.

El ⁠acuerdo sobre la unidad ⁠de BBVA en Rumanía ⁠se conoce en un momento en que la Comisión ⁠Europea pretende presentar una propuesta para facilitar a las empresas de la Unión Europea la expansión mediante adquisiciones transfronterizas, su primera revisión de la normativa sobre fusiones en más de dos décadas.