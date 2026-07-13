Farmacias Similares lanza una tarjeta de crédito del Dr. Simi en colaboración con Stori

La cadena de farmacias mexicana Farmacias Similares y ⁠la empresa de tecnología financiera Stori lanzaron este lunes una tarjeta de crédito de marca compartida, dirigida a los millones de ⁠personas en México que carecen ⁠de acceso al sistema financiero formal.

El lanzamiento se suma a otras iniciativas de las entidades financieras para vincular los productos de crédito con las compras cotidianas, mediante una tarjeta que lleva la imagen de la botarga de la cadena de farmacias, el Dr. Simi, un personaje con bigote y bata blanca de laboratorio que se ha convertido en un icono cultural muy reconocido en México.

Los titulares de la tarjeta recibirán un descuento del 25% en su primera compra y hasta un 10% de descuento mensual en las compras realizadas en las tiendas físicas y en la tienda "online" de la cadena, siempre que la tarjeta se haya utilizado en otros establecimientos durante el mes anterior.

Farmacias Similares, conocida por sus medicamentos genéricos de bajos costos y el Dr. Simi, se ha convertido en ⁠una de las marcas minoristas ⁠más reconocidas de México y ⁠cuenta con más de 11,000 tiendas en el país.

Stori, fundada ⁠en 2018, ha crecido rápidamente ofreciendo productos de crédito a personas con un historial crediticio limitado o inexistente. Actualmente cuenta con 5 millones de clientes.

En 2024, Stori también se asoció con el gigante chino de la moda rápida Shein para lanzar la primera tarjeta de crédito de marca compartida de Shein a nivel ⁠mundial, una iniciativa destinada a ampliar el alcance de ambas empresas en el mercado mexicano.