La OPEP rebaja de nuevo sus previsiones para la demanda mundial de petróleo en 2026

La OPEP rebajó ⁠este lunes su ⁠previsión sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2026 a 780,000 barriles al día, según una copia de su informe mensual, lo que supone la tercera revisión a la baja consecutiva.

El grupo de productores sigue considerando que el impacto en el consumo desde el inicio de la guerra de Irán es menor que el que prevén otros organismos, como la Agencia Internacional de la Energía, que ⁠espera que la ⁠demanda disminuya ⁠en 2026.

La Organización de Países Exportadores ⁠de Petróleo también elevó su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2027, según el informe disponible en el sitio web de la OPEP.

La guerra cerró de hecho durante meses el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, lo que redujo la producción de Oriente Medio en millones de barriles. La producción está empezando a recuperarse tras el acuerdo de paz provisional entre Irán y Estados Unidos, aunque la reanudación de los ataques militares está reavivando las preocupaciones sobre los envíos.

"La dinámica del crecimiento económico mundial en el primer semestre de 2026 se ha mantenido, en líneas generales, resistente", señaló la OPEP en el informe publicado en su página web.

"Una posible moderación de las tensiones geopolíticas podría suponer un impulso para el crecimiento mundial en el segundo semestre de 2026 si los mercados energéticos y los flujos comerciales se estabilizan aún más".

La previsión actual ha reducido el crecimiento esperado de la demanda de petróleo para este año con respecto a los 970,000 bpd previstos anteriormente. Para 2027, la OPEP espera que la demanda de petróleo aumente en 1.94 millones ⁠de bpd, lo que supone un incremento de 210,000 bpd ⁠respecto a la previsión anterior.

La OPEP+, que ⁠agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, había acordado reanudar los aumentos ⁠de producción a partir de abril, pero el cierre del estrecho de Ormuz impidió elevar la producción hasta los niveles de cuota acordados.

La producción de crudo de la OPEP+ alcanzó un promedio de 36.28 millones de barriles diarios en junio, lo que supone un aumento de unos 3 millones de barriles diarios con respecto a mayo, según el informe, que cita fuentes secundarias que la OPEP utiliza para supervisar su producción, a medida que los miembros del Golfo comenzaban a reanudar la ⁠producción interrumpida por la guerra con Irán.

La cifra de mayo incluye a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo.