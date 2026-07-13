¿Qué impulsa el crecimiento de una mipyme? La fórmula para vender más

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) enfrentan desafíos como el acceso a financiamiento, la competencia y la adopción de tecnología; sin embargo, las que logran crecer comparten características en común: operan de manera formal, colaboran con otros emprendedores, se integran a cadenas de valor y aprovechan herramientas digitales para gestionar su negocio.

De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), las empresas que reúnen estas condiciones facturan 5.4 veces más que aquellas que no lo hacen.

En México, la edad promedio para emprender es de 31 años; el 71% de las personas fundadoras cuenta con licenciatura o estudios superiores, el 58.5% son madres o padres y el 51% participa en una empresa familiar.

La formalidad abre la puerta al crecimiento

Uno de los factores con mayor impacto es la formalización, debido a que las empresas que cuentan con una figura legal facturan 3.6 veces más que aquellas que operan en la informalidad, además de tener mayores oportunidades para acceder a financiamiento, integrarse a cadenas de valor y ampliar sus operaciones.

Emprender en conjunto también marca una diferencia, puesto que los negocios fundados por dos o más personas alcanzan 2.2 veces más ventas, mientras que aquellos encabezados por emprendedores con experiencia previa facturan 2.6 veces más. Actualmente, el 64% de las empresas en México tiene al menos un socio y el 35% de los emprendedores ha creado más de un negocio.

Otro elemento que impulsa el crecimiento es la integración a cadenas de valor. Aunque solo el 11.8% de las empresas proveedoras participa en las cadenas de grandes compañías, estas facturan casi cuatro veces más y exportan siete veces más que el promedio.

La tecnología impulsa las ventas

La digitalización también se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento de las mipymes. Las empresas que utilizan herramientas digitales para administrar sus operaciones facturan 4.5 veces más que aquellas que aún realizan estos procesos de forma manual, además de reducir errores y ahorrar tiempo en su gestión.

El mayor diferencial de desempeño se observa en empresas que desarrollan tecnología propietaria, las cuales facturan hasta 40 veces más que aquellas que no lo hacen.

“A nivel público y privado, necesitamos generar las condiciones para que las y los fundadores de mipymes impulsen la creación de empresas por oportunidad y basadas en modelos innovadores con el fin de revertir este contexto e impulsar más empleo formal”, detalló Jorge Corral, director ejecutivo de la Asem.