SK Hynix se desploma más de 15% tras debutar en el Nasdaq ante la toma de beneficios

Las acciones de SK Hynix caían más de un 15% ⁠durante la sesión bursátil de este lunes, su mayor caída diaria registrada hasta la fecha, en un momento en que los inversores de Seúl decidieron tomar beneficios tras el vertiginoso repunte del precio de ⁠las acciones que siguió a su debut ⁠en el Nasdaq la semana pasada.

Las caídas de las acciones de SK Hynix, junto con las de su rival en la fabricación de chips, Samsung Electronics, contribuían a una caída del 9% en el Kospi, lo que provocó una suspensión de la cotización de 20 minutos.

Las acciones coreanas ampliaban sus pérdidas tras reanudarse la negociación, a pesar de que el presidente Lee Jae-myung anunciara el lunes que su Gobierno destinaría ayudas públicas a tres grandes proyectos en los ámbitos de los chips, los centros de datos de inteligencia artificial y la IA física.

SK Hynix, el principal fabricante mundial de chips de memoria para IA, recaudó más de 26,000 millones de dólares la semana pasada con la venta de certificados de depósito estadounidenses (ADR, por sus siglas en inglés) a un precio de 149 dólares cada uno, después de que sus acciones en Corea se triplicaran con creces este año.

Los ADR abrieron un 14% por encima del precio de oferta, a 170 dólares, antes de cerrar su primer día de cotización con una subida del 12.8 por ciento.

"El actual ciclo alcista de la memoria está evolucionando de forma considerablemente más sólida de lo esperado, pero nuestro escenario base sigue asumiendo una normalización en la dinámica del ciclo, lo que limita el potencial alcista en ⁠los niveles actuales", dijo Lorraine Tan, directora de Morningstar, ⁠que valora la empresa en 160 dólares por ⁠ADR.

"A pesar de la aceleración en la adopción de la inteligencia artificial, la monetización sigue siendo incierta y ⁠la rentabilidad de los principales actores, como OpenAI, parece estar bajo presión", señaló.

"La financiación también se está desplazando hacia la deuda ​o el capital, lo que suscita inquietudes ‌sobre la sostenibilidad de los niveles actuales de gasto".

La volatilidad de las acciones de SK Hynix se ha disparado este año, ya que se ha convertido en el objetivo de inversores globales que apuestan por un aumento sostenido de los beneficios debido a la escasez de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados en los ⁠centros de datos de IA, y muchos inversores recurren a fondos cotizados apalancados que han amplificado tanto las ganancias como las pérdidas.