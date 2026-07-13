Comienza huelga de tres días en Hyundai en Corea del Sur tras fracaso de negociaciones

El sindicato del gigante automovilístico surcoreano Hyundai Motor comenzó este lunes una huelga parcial de tres días, tras el colapso de las negociaciones salariales.

Empleados del mayor fabricante de vehículos de Corea del Sur dejarán de trabajar durante cuatro horas por día hasta el miércoles en demanda de primas más altas por rendimiento y aumentos salariales.

También quieren retrasar su edad de jubilación para cobrar más tiempo.

La huelga tiene lugar en momentos de preocupación por la seguridad laboral debido a la inteligencia artificial, que transforma a la industria.

El sindicato y la gerencia iniciaron las conversaciones en mayo pero no han alcanzado un acuerdo y el diálogo colapsó.

"Vamos a suspender la línea de producción por cuatro horas diarias. Los turnos diurno y nocturno pararán cada uno por dos horas de lunes a miércoles", dijo a la AFP un sindicalista.

La acción podría costarle a la empresa pérdidas por 200,000 millones de wones (132 millones de dólares), según el diario Maeil.