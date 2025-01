Stori: por el momento no buscará una licencia bancaria, pero no lo descarta

En medio de la tendencia de algunas financieras tecnológicas de migrar a la figura de banco, Stori asegura que hoy la licencia que tiene para operar como sociedad financiera popular (sofipo) es la perfecta para lo que ofrece a la población, aunque no descarta, si los clientes requieren otros productos, buscar ser banco en un futuro.

Stori inició en el 2020 (previo a la pandemia) con una tarjeta de crédito bajo la figura de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), pero en el 2023 obtuvo la autorización para iniciar operaciones como sofipo, lo que le permitió captar recursos del público con el lanzamiento de una cuenta, ofreciendo un rendimiento, en ese entonces, de 15%. Es considerada una de las empresas “unicornio” en México (valuadas en más de 1,000 millones de dólares).

Marlene Garayzar, cofundadora de Stori, explica en entrevista con El Economista, que hoy la institución está muy bien como sofipo, dado que es una licencia que funciona mucho para el tipo de empresa que es.

“Estamos bien. No lo descarto (buscar la licencia bancaria) si en algún momento los clientes necesitan productos que la sofipo no puede ofrecer, porque al final lo que queremos es continuar escuchando a los usuarios. Si hay cosas que la licencia me impida ofrecer, sin duda lo voy a considerar”, expresa.

Menciona que ya en el ambiente regulado con la figura de sofipo, es sólo añadirle unos niveles más.

“Entonces tampoco lo descartaría, pero en este momento la licencia que tenemos es perfecta para lo que estamos ofreciendo; para los productos que tengo para este año, los que tenemos también planeados para lo que resta. Y no, por el momento no creo que nos cambiemos”, enfatiza.

Cuatro millones de clientes

Quien también es consejera de Fintech México, destaca que, a cinco años de operación, Stori ya cuenta con cuatro millones de clientes, entre los de tarjetas de crédito y de cuentas de ahorro.

Precisa que la entidad hoy ya tiene un portafolio amplio de productos de crédito (tres tarjetas diferentes), y dos de captación.

“El ahorro es un componente importante, y queremos seguir incentivándolo, así como el buen uso del crédito”, añade.

Para el 2025, adelanta que vendrán nuevos productos, además de que recuerda que en el 2024 Stori inició operaciones en Colombia, y se trabaja en iniciativas para lograr una mayor equidad de género en el sistema financiero mexicano. Garayzar es también vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

“En el 2025 vamos a seguir creciendo, profundizando la misión como institución financiera, especialmente en México. En Colombia apenas estamos entendiendo el mercado y demás, pero a mí me motiva México, las cosas que queremos hacer”, dice.

Llegada de fintech ha movido el sector de sofipos

En los últimos dos años, la llegada de fintech como Stori al sector de las sofipos ha movido de manera importante los números de éste último.

Al respecto, Marlene Garayzar menciona, por ejemplo, que sólo en el último año el ahorro en el sector sofipos se incrementó de forma considerable.

“Se está poniendo muy pareja la cancha, no le tenemos miedo a ser regulados, al contrario, venga la regulación (...) estoy muy interesada en modernizar el sector de las sofipos, creo mucho en éste y creo que hay que trabajar junto con el regulador para que se nivelen varias cosas que todavía son del pasado”, señala.

Refiere que la figura de sofipos tiene alrededor de 20 años dentro del sistema financiero mexicano formal.