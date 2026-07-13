Innovar sin perder la tradición: el negocio detrás de las tortillas en forma de corazón

La innovación no siempre es tecnológica. A veces, un alimento tradicional como las tortillas también puede tener una propuesta de valor distinta. Este fue el camino que siguió Alejandra Durán, fundadora de Hola Bonita Tortillería, al crear tortillas en forma de corazón, pinos y estrellas de distintos sabores, como betabel.

La idea surgió a partir de que su hijo, quien presenta problemas sensoriales, tenía preferencia por comer tortillas con aguacate. Por eso, en la búsqueda de alternativas para mejorar su alimentación vio una oportunidad de negocio.

Pero Alejandra Durán no solo se quedó en el sabor y el color, sino que también comenzó a realizar cortes que parecieran divertidos, como los corazones. “Soy diseñadora y desarrolladora de producto y me llama la atención la línea alimenticia”, relata.

A raíz de esto, decidió abrir su negocio hace un año y relata que ha tenido buena aceptación por parte del consumidor, ya que es algo que no se ve en una tortillería convencional.

Por ello, para ser competitivo, se requiere de un diferenciador en los productos o en el servicio. En este sentido, existen 66,407 tortillerías en el territorio nacional, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue).

Conservar la tradición con innovación

Con el crecimiento de las tortillas industrializadas, percibió que el sabor y la textura tradicional comenzó a perderse y por eso, Alejandra Durán se animó a tener una tortillería física para conservar la experiencia del consumidor al percibir el aroma de la tortilla recién hecha o ver cómo se realizan.

Quise crear un espacio que fuera llamativo para todo el mundo y que siempre se encontrará algo nuevo, que se diera el gusto por hacer la fila por las tortillas y ver todo el proceso de elaboración, además de que fueran productos bonitos”, argumenta.

La tortillería no cuenta con un molino, por lo que sus proveedores son molinos locales y procura que la proveeduría sea local, debido a que no solo vende tortillas, también cuenta con salsas líquidas y deshidratadas, al igual que paletas con formas de xoloitzcuintle, ajolote y elote.

Tortillería Hola Bonita-3Andrea Salvador.

Tortillas con sabor betabel, chocolate y espinaca

Actualmente las tortillas con figuras cambian de acuerdo a la temporada; por ejemplo, para el mes patrio se fabricaron tortillas tricolor hechas con maíz azul y blanco y betabel. Cabe mencionar que este diseño también salió durante la temporada del Mundial 2026 para apoyar a la selección.

Aunque la favorita por los consumidores es la tortilla de betabel en forma de corazón también cuentan con tortillas en forma de flor, árbol de Navidad, cuadrado y también totopos de pequeños corazones.

En cuanto a los sabores, Alejandra comenta que no cuentan con colorantes ni saborizantes artificiales.

“Los sabores son limitados. Hemos hecho de chocolate y cajeta”, pero también cuentan con sabores salados, como espinaca y semillas de girasol.

Tortillería Hola Bonita-1Andrea Salvador.

Posible modelo de franquicia

Alejandra Durán expresa que es un negocio noble y que se presta a ser proveedor de otros negocios, como en taquerías, cafeterías e incluso ha recibido pedidos por parte de empresas.

Dependiendo de la temporalidad, ha sido proveedora de hasta 30 empresas, pero debido a la capacidad de producción, se ve limitada y por ello planea expandirse con otro punto de venta.

Además, ha considerado convertir su negocio en un modelo de franquicia, ya que el recibimiento en el mercado ha sido positivo. “Tenemos que revisar procesos de estandarización y hacer a la empresa más formal”.

También busca ampliar su alcance mediante ventas en línea, debido a que en redes sociales ha tenido buena visibilidad, pero le gustaría vender en línea. Esta idea surge a partir de que quienes compran las tortillas con figuras lo hacen para regalar.

La historia de Hola Bonita Tortillería es el ejemplo de que los mercados tradicionales y la innovación pueden coexistir al considerar la experiencia del cliente y encontrar un diferenciador.