Petróleo inicia la semana con alzas de más de 2% por nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán

Los precios del petróleo se disparaban más de un 2% ⁠este lunes, tras nuevos ataques militares entre Estados Unidos e Irán que reavivaron las preocupaciones sobre los suministros energéticos a través del estrecho de ⁠Ormuz.

A las 09:55 GMT, ⁠los futuros del Brent ganaban 1.67 dólares, o un 2.2%, a 77.68 dólares, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos subía 1.59 dólares, o un 2.23%, a 73 dólares.

"La atención seguirá centrada en el número de petroleros que llegan, ya que un número menor podría afectar a la producción. Por lo tanto, actualmente observamos una prima de riesgo, pero también un riesgo de interrupción que respalda los precios", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los nuevos ataques avivaron los temores de una nueva escalada. Teherán atacó el domingo instalaciones estadounidenses en todo el golfo Pérsico y afirmó que había vuelto a cerrar el estrecho. La Guardia Revolucionaria iraní declaró este lunes que había atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Antes del comienzo del conflicto a fines de febrero, el estrecho de Ormuz gestionaba cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.

"Los ⁠operadores marítimos están adoptando un enfoque cauto y ⁠los movimientos de entrada ⁠se han ralentizado ‌debido al aumento de las preocupaciones en materia de seguridad", señalaron los ⁠analistas de ANZ.

El tráfico marítimo por el estrecho cayó el domingo a su nivel más bajo en cinco semanas, según datos de seguimiento de buques. Seis barcos transitaron por la vía navegable el domingo, según Kpler.

La escalada bélica pone en duda el futuro del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán firmado el mes pasado, cuyo objetivo era ⁠reabrir el estrecho y poner fin a la guerra tras 60 días más de negociaciones.