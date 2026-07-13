Bukele gana la candidatura de su partido para buscar tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó de ⁠forma unánime la candidatura presidencial del gobernante partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato en las elecciones generales de febrero próximo, indicó ⁠el domingo el conglomerado.

Bukele, junto ⁠al vicepresidente Félix Ulloa, compartirán por tercera elección la fórmula presidencial, luego de la ratificación en la contienda interna de su partido, en la que corrieron sin oposición.

El antiguo publicista, próximo a cumplir 45 años, llegó al poder en el país centroamericano en 2019 y está cumpliendo un segundo mandato, después de unas polémicas reformas legales que permitieron su reelección.

En diciembre Bukele dijo que estaba abierto a permanecer en la presidencia una década más.

En julio de 2025, el Congreso -de amplia mayoría oficialista- aprobó una enmienda constitucional para recortar a tres años el actual período presidencial, que inició en 2024. La medida abrió la puerta para que Bukele pueda gobernar en otro mandato que durará seis años en lugar de cinco, con lo que, si es reelegido en 2027, gobernaría hasta el 31 de mayo de 2033.

El Congreso también aprobó que la ⁠reelección presidencial que permitió su segundo mandato ⁠sea ahora indefinida, anulando los ⁠candados constitucionales que previamente la prohibían.

El gobernante mantiene altos índices de ⁠popularidad y de intención de voto, debido a la política del régimen de excepción que mantiene desde 2022, la cual ha reducido los índices de homicidios en el país en más de 90% según datos oficiales.

Se espera que Bukele solo enfrente en la contienda electoral de febrero al candidato presidencial del partido izquierdista Frente Farabundo Martí ⁠para la Liberación Nacional (FMLN), que será elegido a finales de julio. Bukele fue expulsado del FMLN en 2017.