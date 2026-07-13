Trump invirtió las ganancias de las criptomonedas en acciones y bonos

Las declaraciones patrimoniales del presidente Donald Trump revelan ⁠que, mientras él y sus dos hijos mayores animaban a los inversores a invertir su dinero en proyectos de criptomonedas —lo que provocó fuertes pérdidas para los pequeños inversores—, sus ⁠gestores financieros invertían una parte significativa de los ingresos en activos más seguros.

Trump recibió más de 1,400 millones de dólares el año pasado procedentes de los proyectos de criptomonedas de su familia, entre los que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme de Trump, según revelan sus últimas declaraciones financieras presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental de EU.

Un análisis de Reuters sobre sus activos en los últimos ⁠dos años revela que sus carteras de acciones y bonos se ⁠multiplicaron por cuatro como mínimo a medida que llegaba el dinero de las criptomonedas. El presidente poseía entre 703 millones y 2,600 millones de dólares en dichos instrumentos financieros tradicionales a finales de 2025, frente a los entre 225 millones y 608 millones de dólares que tenía a finales de 2024.

Los documentos presentados indican los activos en rangos en lugar de cifras exactas. Reuters no pudo determinar con exactitud cómo se asignó a activos menos arriesgados el dinero que, según declaró, obtuvo de las criptomonedas.

Aunque Trump se ha quedado con parte de sus ganancias en criptomonedas, nueve expertos en activos digitales que revisaron el análisis de Reuters afirmaron que los documentos presentados por el presidente republicano muestran la actividad económica personal de un hombre que no confía en las criptomonedas como principal forma de reserva de su patrimonio personal.

Además de la moneda meme y World Liberty, Trump no declaró haber comprado acciones en dos empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa y que cuentan con el respaldo de sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr.

"Aunque el presidente habla de los activos digitales como la vanguardia de las finanzas y de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, el formulario de declaración podríaindicar que su estrategia personal consiste en sacar un beneficio rápido de las criptomonedas —mediante la venta de su moneda meme y de los tókenes de World Liberty— para luego invertir sus ganancias en activos tradicionales como acciones y bonos", dijo Timothy Massad, director del Proyecto de Política de Activos Digitales de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Massad ocupó anteriormente el cargo de presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que tiene competencia reguladora sobre algunos criptoactivos, bajo la administración del presidente Barack Obama, del Partido Demócrata. Un informe de Reuters del mes pasado reveló que los inversores particulares en los cuatro principales proyectos de criptomonedas respaldados por Trump habían perdido 2,300 millones de dólares hasta abril.

Balance conservador

La declaración de Trump muestra que sigue poseyendo un gran número de tókenes digitales emitidos por World Liberty Financial, empresa cofundada por el presidente y sus hijos, y que ha aumentado su exposición global a las monedas digitales.

A finales del año pasado, Trump poseía 15,750 millones de tókenes de gobernanza de World Liberty, valorados en más de 50 millones de dólares. Recibió los tókenes a cambio de su participación en la empresa. Como cofundador de la misma, está sujeto a un plazo de carencia más largo que el del público en general para vender esas participaciones personales.

Las empresas de Trump encargadas de gestionar la participación del presidente en World Liberty Financial y en el proyecto de la moneda meme de Trump poseían, al ⁠menos, 160 millones de dólares en bitcóin y "ether" —las dos criptomonedas más populares— y hasta 6 millones de dólares en otros ⁠tókenes a finales de 2025, según la declaración del presidente. Dicha cantidad supone un gran ⁠aumento con respecto a la cifra de entre 1 y 5 millones de dólares de "ether" que Trump declaró tener a finales de 2024.

En un comunicado, un portavoz de la empresa familiar afirmó que la declaración financiera del ⁠presidente "demuestra que la Trump Organization sigue manteniendo una sólida posición financiera, respaldada por activos valiosos de primer orden, una liquidez sustancial y un balance conservador".

El portavoz no hizo comentarios sobre por qué el presidente había invertido los ingresos procedentes de las criptomonedas en activos financieros tradicionales, como acciones y bonos. La Casa Blanca dijo en un comunicado a Reuters que los activos del presidente se mantienen en "cuentas totalmente discrecionales gestionadas por instituciones financieras independientes".

Un portavoz de World Liberty, David Wachsman, dijo: "World Liberty se ha creado con una visión a largo plazo y creemos firmemente que el futuro de los servicios financieros se construirá sobre la tecnología de los activos digitales".

Los hijos de Trump promocionan las criptomonedas

Los hijos de Trump supervisan el fideicomiso que gestiona el dinero del presidente y se han erigido en principales defensores de las perspectivas de inversión de los proyectos de criptomonedas respaldados por Trump.

Desde noviembre de 2024, Eric Trump, que dirige la Trump Organization —la organización paraguas que se sitúa al frente de las operaciones empresariales del presidente—, ha afirmado en repetidas ocasiones en ⁠entrevistas con los medios y en conferencias que el bitcóin, la criptomoneda más popular, es "el mayor activo" de la era moderna y que alcanzaría un valor de un millón de dólares, frente a los aproximadamente 64,000 dólares a los precios actuales.

Eric Trump afirmó el año pasado que su padre, el presidente, también "creía firmemente en los activos digitales". Ni Eric Trump ni Donald Trump Jr. respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las inversiones del presidente.