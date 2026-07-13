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El CEO de Volkswagen amenaza con recortar otros 50,000 empleos en todo el mundo
Tras haber acordado ya la supresión de 50,000 puestos de trabajo en todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi, la empresa debe esforzarse por reducir aún más los costos.
Volkswagen podría eliminar unos 50,000 puestos de trabajo adicionales, según los cálculos destinados a equiparar la competitividad en materia de costos del fabricante de automóviles con la de otras empresas, según comunicó el director ejecutivo, Oliver Blume, a la plantilla en un memorándum interno al que Reuters tuvo acceso este lunes.
Tras haber acordado ya la supresión de 50,000 puestos de trabajo en todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi, la empresa debe esforzarse por reducir aún más los costos, ya que se ha calculado una desventaja de costos del 20% frente a empresas comparables, señaló Blume.
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Esto supone una "deducción teórica" de otros 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo, según el memorándum.
"Actualmente estamos evaluando, en todas las marcas, empresas y regiones, cuántos ajustes son realmente necesarios y viables", señaló Blume en el documento.