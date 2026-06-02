Crowdfunding de préstamos personales registra mayor solicitud de mujeres

La Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) Prestadero, una de las principales plataformas de financiamiento colectivo de préstamos entre personas en México, reportó un incremento sostenido en la participación de mujeres entre los solicitantes de crédito durante los últimos cinco años.

De acuerdo con datos de la plataforma, el porcentaje de créditos otorgados a mujeres pasó de 22% hace cinco años a más de 32% durante el 2025. El crecimiento más significativo se observó entre el 2023 y el 2024, cuando la participación femenina aumentó de 24 a 31 por ciento.

Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero, explicó que este avance resulta relevante debido a que los modelos de evaluación de la plataforma no consideran variables demográficas como género, origen étnico o preferencias personales para determinar la aprobación de un crédito o la tasa de interés asignada.

“Uno de los beneficios del modelo de crowdfunding es que evalúa a las personas por su perfil financiero y no por características demográficas. Históricamente, algunos segmentos, como trabajadores independientes o emprendedores, han enfrentado mayores barreras para acceder al crédito tradicional por la naturaleza de sus ingresos o por contar con historiales financieros menos robustos. En nuestro caso, el análisis se enfoca en la capacidad de pago y el comportamiento financiero, sin importar si se trata de un hombre o una mujer”, señaló Obregón.

Respecto al destino de los financiamientos solicitados por mujeres, el principal rubro corresponde a la consolidación de deudas, con 39.5% de las solicitudes. Le sigue el financiamiento para negocios, con 19.42%, y posteriormente los créditos para el hogar, con 14.27 por ciento.

La plataforma destacó que la proporción de solicitudes destinadas a negocios es mayor entre las mujeres que entre los hombres con 15% y el promedio que asciende a 17.55%, lo que podría reflejar una creciente participación femenina en actividades de emprendimiento y generación de ingresos.

“Observamos una tendencia en la que cada vez más mujeres participan activamente en la economía, ya sea incorporándose al mercado laboral o desarrollando proyectos propios. Esto se traduce en una mayor demanda de financiamiento para impulsar negocios, fortalecer actividades productivas o aprovechar oportunidades económicas”, comentó el directivo.

El crecimiento de este segmento ocurre en un contexto en el que las plataformas de financiamiento colectivo continúan expandiendo su actividad. De acuerdo con el Banco de México, las IFC enfocadas en deuda mantuvieron una trayectoria de crecimiento en el financiamiento otorgado al cierre del tercer trimestre del 2025.

Sin embargo, el banco central advirtió que algunas plataformas mantienen niveles elevados de incumplimiento crediticio, con casos que superan 30% de la cartera financiada. En conjunto, el índice promedio ponderado de incumplimiento por monto financiado se ubicó en 8.4 por ciento.

Inversionistas

Por el lado de los inversionistas que financian los créditos dentro de la plataforma, Prestadero indicó que aproximadamente 21% son mujeres. No obstante, la empresa no identifica una preferencia relevante por invertir en solicitudes de algún género en particular.

“Lo que observamos es que los inversionistas suelen enfocarse principalmente en el rendimiento esperado y en las características del crédito. No hemos identificado una tendencia relevante de inversionistas que busquen financiar exclusivamente a hombres o exclusivamente a mujeres; la decisión de inversión está mucho más relacionada con el perfil de riesgo y el rendimiento potencial de cada solicitud”, explicó Obregón.