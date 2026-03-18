Convención Bancaria 2026: Los banqueros regresan a Cancún; piden certidumbre al gobierno

Después de 24 años, la Convención Bancaria regresa a Cancún, ahora con la 4T gobernando.

Qué lejos quedó aquella escena cuando Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, se le tiró a los pies al entonces presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el hoy senador tuvo que ser sacado del Centro de Convenciones de Cancún, literalmente, cargado por policías de la entidad.

Hoy, la historia es otra y la presidenta, Claudia Sheinbaum, será la encargada de inaugurar la 89 Convención Bancaria en esta ciudad.

Bajo el lema de “Innovando la banca, construyendo el futuro” la reunión regresa al formato de tres días que ya había tenido hace algunos años, hoy, con una agenda social en donde destaca el lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México, antes Quiera, y aquí se dará a conocer el nuevo enfoque de esta fundación.

Pero temas como la Inteligencia Artificial, el futuro del dinero y el papel de las mujeres en la banca no podían quedarse atrás y también estarán presentes en la agenda de esta reunión.

Es un hecho que la Presidenta reiterará su llamado para que la banca apoye el recientemente presentado Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 en el cual ha solicitado la participación de la banca.

Cuestionados al respecto, los directivos de los principales bancos del país coinciden en que, para prestar se requiere certidumbre, esto es, respeto a las leyes, al Estado de derecho y brindar seguridad pública y en materia de inversiones.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, dijo que la banca destinará alrededor de 4.5 billones de pesos de aquí al 2030 a diversos proyectos productivos y aseguró que la banca está en una situación muy favorable para poder financiar los grandes proyectos, tanto públicos como privados, así como a las familias mexicanas.

Entre las nuevas entidades destacan, sin duda, el brasileño Nu y Revolut, de origen británico. En el caso de este último, el director general de Revolut en México, Juan Guerra, dijo que en los próximos años se moverán las piezas del rompecabezas en el sector bancario.

Mientras que Armando Herrera, el CEO de Nu México, aseguró que la digitalización tiene un impacto enorme para el bienestar y la economía del país.

Manuel Romo, director de grupo financiero Banamex, ratificó que la banca está lista para apoyar proyectos viables de infraestructura mientras que Jorge Arce, presidente de HSBC, sostuvo que la banca hoy está invirtiendo más que nunca y “ninguna industria en México invierte tanto como la banca”.

En esta emisión destaca una carrera con causa, a favor de la fundación de los bancos, aquí en las calles de Cancún.

También estará Jorge Valdano, exjugador y entrenador del Real Madrid, quien les dará a los banqueros sus secretos y estrategias para tener éxito en la “cancha donde juega el sector”.

La agenda para la 89 Convención Bancaria también incluye la participación del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien dictará la conferencia magistral “Liderazgo global y transformación”.

Seguramente habrá muchos anuncios importantes ante los cambios en materia geopolítica y la interrogante que representa los enfrentamientos en Medio Oriente.