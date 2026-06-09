XXI Banorte atiende a más de 950 personas en la primera Feria de Afores de Puebla

XXI Banorte concluyó con éxito su participación en la Feria de Afores Puebla 2026, celebrada por primera vez en el Zócalo de la capital poblana, logrando posicionarse como la Administradora que resolvió la mayor cantidad de trámites, al atender a más de 950 personas durante las tres jornadas del evento.

Para garantizar una atención ágil y personalizada, Afore XXI Banorte desplegó un stand equipado con una infraestructura digital y la atención de más de 25 colaboradoras y colaboradores. Gracias a este despliegue, la institución procesó un total de 893 gestiones exitosas y más de un centenar de asesorías. Entre los servicios de mayor demanda destacaron la apertura de Expedientes de Identificación (IDE), la entrega de Estados de Cuenta, la modificación o actualización de datos personales, solicitudes de traspaso y asesorías financieras.

David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, destacó la importancia del evento para fortalecer el bienestar patrimonial de cada cuentahabiente: "Nuestra participación en esta primera edición en Puebla refleja el compromiso de XXI Banorte con las y los trabajadores. No solo logramos resolver el mayor volumen de trámites, sino que reforzamos la confianza en el sistema a través de herramientas digitales y asesorías con educación financiera directa. Es decir, estamos transformando la gestión en un proceso accesible, cercano y sin complicaciones para mejorar el futuro de miles de familias mexicanas."

Cabe señalar que la iniciativa, coordinada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), operó bajo el lema "Tu Ahorro para el Retiro sin tantas vueltas”, logrando reunir en un solo espacio a dependencias e instituciones como el IMSS, ISSSTE, CONDUSEF, INFONAVIT y RENAPO con el propósito de acercar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a la población de la región.

Con los resultados obtenidos en la Feria de Afores Puebla, Afore XXI Banorte refrenda su liderazgo en el sector y mantiene su estrategia de acercamiento con cada trabajador para facilitar la gestión de su Cuenta Individual, incentivando las aportaciones voluntarias como un mecanismo para mejorar el futuro financiero de las y los mexicanos.