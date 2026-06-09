América Latina tarda casi seis años en aprobar nuevas terapias contra el cáncer

Los pacientes de América Latina enfrentan un retraso promedio de 5.7 años para acceder a los tratamientos más avanzados contra el cáncer, esto después de que han sido aprobados por las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa, expuso el jefe del Programa de Oncología Gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología (INC) en Colombia, Diego Felipe Ballén.

“Lo que se presentó la semana pasada se va a demorar más o menos hasta 2030 o 2031 y, en ese momento, les aseguro que el mejor tratamiento normal no es ese, porque las cosas van muy rápido”, sostuvo.

Durante el Foro de Periodismo en Oncología, organizado por la farmacéutica Pfizer, resaltó que la aprobación regulatoria es sólo una parte del proceso y no garantiza el acceso a los medicamentos.

“Estar aprobado no significa que el seguro me lo va a dar a mí”, enfatizó Diego Felipe Ballén.

Como ejemplo, mencionó los resultados presentados recientemente en el Congreso Americano de Oncología Clínica (ASCO) sobre nuevas terapias para cáncer de vejiga y cáncer de próstata, cuyos beneficios podrían tardar varios años en llegar a los pacientes de América Latina.

En este sentido, abundó que los tiempos de espera son relevantes en este tipo de enfermedades porque son de alta mortalidad, ya que “un paciente con cáncer, su urgencia es su caso”, dijo.

Añadió, como ejemplo, que la expectativa de vida de algunos pacientes con cáncer de vejiga metastásico es de entre nueve meses a un año, por lo que el acceso a nuevas terapias es crucial.

“Es una enfermedad que puede producir la muerte y a veces no lo entienden nuestras agencias regulatorias”, subrayó.

Incluso, dijo que diversos tipos de cáncer están apareciendo en pacientes más jóvenes, lo que describió como una “epidemia de cáncer de presentación temprana”.

En términos de mortalidad, el cáncer colorrectal ocupa el segundo lugar en América Latina, solo por debajo del cáncer de pulmón, con alrededor de 73,000 muertes y más de 14,000 casos nuevos estimados en 2022.

Aunque puede tardar en desarrollarse entre 10 y 20 años, cada vez se diagnostican más casos en menores de 50 años

Durante su exposición, el especialista comentó que la oncología es una de las áreas con mayor innovación médica en los últimos años.

Desde 2001, la mayoría de las aprobaciones regulatorias han correspondido a terapias dirigidas e inmunoterapias diseñadas para actuar sobre alteraciones moleculares específicas de los tumores.

“El entendimiento profundo de las enfermedades a nivel molecular hace que nosotros podamos ofrecer tratamientos con efectividades que nunca antes habíamos visto… El éxito de esos tratamientos es que la efectividad se incrementa y la toxicidad baja”, acotó.

Lo anterior ayuda a que los pacientes logren la calidad de vida para recuperar su estado funcional.

Diego Felipe Ballén mencionó, como ejemplo, las terapias dirigidas para cáncer de pulmón que han logrado que algunos pacientes se mantengan por más de cinco años sin que progrese la enfermedad.

Estudios clínicos, una vía para acceder a la innovación médica

El especialista también destacó la relevancia de los estudios clínicos para que algunos pacientes accedan de manera más temprana a tratamientos innovadores.

“La gente en Latinoamérica no tiene conocimiento sobre qué es un estudio clínico”, afirmó tras explicar que representan una oportunidad para los pacientes, sobre todo para quienes enfrentan dificultades económicas, geográficas y que habitan en países con sistemas de salud menos avanzados.

Los estudios clínicos, dijo, permiten a los pacientes recibir tratamientos que están en fases de prueba, pero que ya cuentan con datos preliminares de eficacia para una enfermedad que no tiene una solución satisfactoria. “Los pacientes participan y generan evidencia”, anotó.

Durante su intervención, habló de los retos para los sistemas de salud de la región, siendo uno de ellos reducir la brecha entre el desarrollo científico y el acceso real de los pacientes a las nuevas terapias.

“¿Quién va a poder acceder a ellos y cómo vamos a hacer que la gran mayoría de la gente se pueda beneficiar de estos tratamientos? Eso es también algo que tenemos que poner sobre la mesa”, subrayó.