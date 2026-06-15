CNSF da luz verde a Consolidación Patrimonial para operar seguros de vida

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) le dio luz verde a la Aseguradora Consolidación Patrimonial para operar en el país, con lo cual dicha compañía podrá ofrecer el producto de seguro de vida en México.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el 12 de noviembre del 2024 se recibieron oficios en donde Adolfo Días López, en representación de Norberto Gerardo Vázquez Peñaloza, solicitaron el funcionamiento de esta nueva institución bajo la operación de vida.

Así, el 11 de diciembre del año pasado la Junta de Gobierno de la CNSF autorizó la organización, operación y funcionamiento de la Aseguradora Consolidación Patrimonial, con domicilio social en la Ciudad de México y con un capital social fijo, sin derecho de retiro, de 100 millones de pesos.

Para la autorización, la nueva compañía aseguradora tiene que obtener un dictamen favorable por parte de la CNSF y cumplir con una serie de requisitos de acuerdo con la ley, así como el pago de derechos por la autorización para la constitución y operación como institución de seguros, de 103,327.98 pesos.

"El Gobierno Federal a través de la CNSF y previo acuerdo de su Junta de Gobierno (...) otorga autorización a Adolfo Díaz López y Norberto Gerardo Vázquez Peñaloza, para que lleven a cabo la organización, operación y funcionamiento de una institución de seguros bajo la denominación de Aseguradora Consolidación Patrimonial, S.A. de C.V", se lee en el DOF.

De esta manera, Aseguradora Consolidación Patrimonial estará sujeta a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como a las disposiciones que deriven de la misma así como a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, deberá contar con el capital mínimo pagado por cada operación y ramo que tenga autorizados, equivalente a moneda nacional y al valor de las Unidades de Inversión que determine la CNSF, lo cual dará a conocer a más tardar el 30 de junio de cada año.

"(La autorización) queda sujeta a que la referida institución obtenga el dictamen favorable que, en su caso, emita esta Comisión (...) En caso de que no se obtenga el dictamen favorable a que se hace referencia, la presente autorización no surtirá sus efectos", agregó.

Más de 100 instituciones de seguros

De acuerdo con los datos al primer trimestre del año de la CNSF, en México operan 113 compañías aseguradoras y afianzadoras, que emitieron primas por 313,400 millones de pesos. De este total, 97.4% corresponden a primas directas y el resto a reaseguros y reafianzamientos tomados.

El monto de primas emitidas creció apenas 0.1% respecto al mismo trimestre de hace un año.

"El crecimiento al primer trimestre fue de 0.1% anual, reflejando la desaceleración en Vida y Daños sin Autos respecto al fuerte desempeño observado en el 2025. El crecimiento en Autos y Accidentes y Enfermedades, en 2026, no compensó dicha moderación", explicó la CNSF.

En el caso de la operación de Vida, en donde operará esta nueva aseguradora y que tiene una mayor participación en el mercado con 39.7%, al primer trimestre del año decreció 0.6% en comparación anual, ante una disminución de los seguros de vida en grupo y colectivos de 11.4 por ciento.

En total, esta operación emitió 121,200 millones de pesos.