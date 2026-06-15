Frenan proyecto en Playa del Carmen por omitir consulta pública

Cancún, QRoo.- Un Tribunal Federal concedió un amparo a la comunidad de Playa del Carmen y ordenó a la Secretaría estatal de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) dejar sin efecto la autorización del proyecto “San Mex”, debido a que no realizó la consulta pública correspondiente.

El proyecto consiste en la construcción de un centro de mantenimiento y una planta de tratamiento de aguas residuales en un terreno de Playa del Carmen.

El Primer Tribunal Colegiado determinó que la SEMA violó el derecho de la ciudadanía a participar e informarse antes de aprobar el proyecto. Por lo tanto, la autoridad ambiental está obligada a anular el resolutivo del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA); abrir y realizar la consulta pública y resolver nuevamente una vez que la gente haya podido opinar.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que representó a la comunidad, celebró la sentencia. Gustavo Alanís Ortega, director del CEMDA, destacó:

“La consulta pública no es una formalidad que se pueda hacer después. Debe realizarse antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar el medio ambiente”.

Esta resolución marca un precedente importante en Quintana Roo, pues obliga a las autoridades a garantizar una verdadera participación ciudadana en proyectos con posible impacto ambiental.

El tribunal también advirtió al gobierno del estado que deben cumplir la sentencia en tiempo y forma, bajo riesgo de multas y sanciones, incluso separación del cargo.