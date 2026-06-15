Renegociación del T-MEC pone en la lupa sectores estratégicos para Jalisco

Guadalajara, Jal. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será determinante para preservar la competitividad de industrias estratégicas para Jalisco, particularmente los sectores electrónico, automotriz, farmacéutico y el acero, coincidieron representantes del gobierno federal y especialistas en comercio internacional.

Alberto Uribe Camacho, titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía federal, comentó a El Economista que la entidad mantiene especial atención en los temas que forman parte de la agenda de revisión del acuerdo comercial, debido a la relevancia que tienen estas actividades para la economía jalisciense.

"Para nosotros (Secretaría de Economía), en Jalisco los temas que son muy claves en la revisión del T-MEC tienen que ver con la industria electrónica, la parte automotriz y el acero", detalló el funcionario federal.

Destacó que la industria acerera enfrenta uno de los mayores retos derivados de las medidas arancelarias implementadas recientemente por Estados Unidos. Como ejemplo mencionó a la empresa RECAL basada en el corredor industrial de El Salto y considerada una de las empresas más importantes de América Latina dentro de su segmento.

"Este arancel que agregaron al acero sí fue un golpe muy importante para esa industria", enfatizó.

Uribe Camacho añadió que también existe un seguimiento puntual a la industria de laboratorios y dispositivos médicos, donde Jalisco mantiene una participación relevante dentro de la manufactura nacional.

A pesar de las tensiones comerciales, el representante de la Secretaría de Economía consideró que las negociaciones avanzan favorablemente y estimó que la mayor parte de los temas ya cuentan con acuerdos preliminares.

"La expectativa es que ninguno de estos sectores estratégicos para Jalisco tengan aranceles; que los aranceles que pusieron, por ejemplo, a los productos derivados del acero, pues que los reduzcan a lo mínimo porque si no, el sector se sale de competitividad", afirmó.

Nearshoring 2.0

Por su parte, Sergio Ríos, catedrático del Tecnológico de Monterrey y especialista en comercio internacional, sostuvo que la renegociación del T-MEC abre dos posibles escenarios para México y particularmente para entidades exportadoras como Jalisco.

El primero, considerado positivo, contempla que los tres países alcancen consensos que permitan extender la vigencia del acuerdo por otros 16 años, con una revisión programada a los 10 años.

"Nos haría revivir lo que yo le he llamado el nearshoring 2.0", indicó.

Sin embargo, advirtió que para capitalizar una nueva ola de relocalización de inversiones será necesario resolver desafíos estructurales relacionados con seguridad, infraestructura aduanera y suficiencia energética.

No obstante, ante una posible falta de acuerdos entre los socios comerciales, se activarían revisiones anuales durante la próxima década, lo que implicaría, dijo, "una incertidumbre muy fuerte para las empresas que quieran invertir, porque estarían cada año esperando qué viene".

De acuerdo con el académico, ese contexto podría frenar decisiones de inversión de largo plazo y afectar la capacidad de México para atraer nuevos proyectos manufactureros.