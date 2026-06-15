Pese al acuerdo de paz entre EU e Irán, persisten los combates esporádicos en el Líbano

Los combates entre Israel y Hezbolá en el Líbano se atenuaron considerablemente el lunes, pero no cesaron por completo a pesar del acuerdo entre Estados ⁠Unidos e Irán para poner ⁠fin al conflicto en la región.

Una persona murió en un ataque israelí, lo que pone de relieve la fragilidad de la tregua.

El Líbano ha sufrido las consecuencias más mortíferas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con casi 3,800 muertos y alrededor de 1.2 millones de personas desplazadas por la ofensiva israelí contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que abrió fuego contra Israel en apoyo a Teherán el 2 de marzo.

El cese de los combates en el Líbano es clave para el acuerdo más amplio, ya que Teherán ha presionado para que se incluya.

Pakistán, mediador clave entre Teherán y Washington, anunció que un acuerdo alcanzado el lunes temprano, hora local, exigía "el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano".

La declaración trajo una calma relativa al sur del Líbano, pero persistieron episodios esporádicos de violencia, ya que las tropas israelíes siguen estacionadas en el territorio que ocuparon durante los tres meses de guerra, según fuentes de seguridad libanesas y extranjeras.

Un ataque con drones israelíes contra un automóvil en la localidad de Kfar Tebnit, en el sur del Líbano, mató ⁠al conductor. Hezbolá dijo que había lanzado drones y ⁠cohetes contra vehículos militares israelíes que, según ⁠dijo, intentaban adentrarse más en el sur del Líbano, en su primer ataque desde el acuerdo.

El grupo ⁠alineado con Irán también señaló que había lanzado salvas de cohetes y proyectiles de artillería contra las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde los enfrentamientos aún continuaban.

Más tarde, el lunes, el ejército israelí confirmó que había interceptado cohetes lanzados por Hezbolá hacia una zona donde operaban tropas en el sur del Líbano. Añadió que también se lanzaron misiles antitanque y proyectiles de mortero, sin que haya habido heridos.

Según reporteros de Reuters y ⁠otros residentes de la ciudad, durante todo el lunes se pudo oír un dron israelí sobrevolando Beirut y sus suburbios del sur.