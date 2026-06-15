Bombardero de EU se estrelló en base aérea en California

Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Aérea de Andrews, en California, según un comunicado militar.

"Un B-52 Stratofortress de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos se ha estrellado a las 11:20 horas (hora local), poco después de despegar de Edwards", ha informado la base en redes sociales.

Por el momento no ha trascendido ningún detalle sobre la tripulación del aparato ni sobre si hay víctimas.

Los equipos de emergencia se han movilizado de inmediato y "el incidente continúa activo", señala la base. "Se dará más información en cuanto esté disponible", añadió.