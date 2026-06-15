Develan billete por el 26 aniversario de la Conanp, dedicada a la protección del patrimonio natural

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, reconoció el esfuerzo de generaciones de personas que han trabajado para conservar la biodiversidad y fortalecer el tejido que sostiene la vida en nuestro país.

La directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional se suma con orgullo a la conmemoración de este 26 Aniversario, porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro.

El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria destacó que este evento reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con México.

• El Sorteo Zodiaco No. 1759 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y se realizará el domingo 30 de agosto del presente año.

Con el fin de destacar los esfuerzos dedicados a la conservación del patrimonio natural de México, así como las políticas públicas que se implementan en esta materia por parte del Gobierno de México, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1759 con motivo del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Desde las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y en representación de su titular, Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, afirmó que “la creación de la Conanp fue la consolidación de más de un siglo de esfuerzos para proteger la riqueza biológica de México y reconocer nuestra responsabilidad con la naturaleza de la que dependemos. Las 232 Áreas Naturales Protegidas nos dejan un mensaje claro: es posible cuidar, respetar y mejorar nuestros territorios, porque todo está conectado en la red que hace posible la vida”.

Destacó que “celebrar a la Conanp es reconocer el esfuerzo de generaciones de personas que han trabajado para conservar la biodiversidad y fortalecer el tejido que sostiene la vida en nuestro país. Las y los casi 2,000 compañeros de la Conanp dejan la piel todos los días recorriendo el territorio y cuidando el patrimonio natural que pertenece a todas y todos los mexicanos”.

En su intervención, la directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional se suma con orgullo a la conmemoración del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una institución que durante más de dos décadas ha trabajado para preservar el patrimonio natural de nuestro país.

Sostuvo que la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente como objetivos inseparables, “por ello, nos honra dedicar este billete conmemorativo al 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.

Además, la titular de la institución de la suerte subrayó que durante estos 26 años miles de mujeres y hombres han hecho posible esta misión: guardabosques, brigadistas, investigadoras e investigadores, técnicas y técnicos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones sociales y personas comprometidas con el cuidado de nuestros ecosistemas, “porque detrás de cada área natural protegida hay una historia de compromiso con México”.

Olivia Salomón dijo que se celebran 26 años de una institución que protege una de las mayores riquezas de México, pero también se celebra una convicción que debe unirnos a todas y todos, “que el futuro de México depende de nuestra capacidad para proteger el patrimonio natural que compartimos. Porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro”.

En el evento, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, destacó el trabajo que la Conanp ha impulsado en acciones de conservación, restauración, manejo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas durante estos 26 años, así como su entusiasmo por compartir con las y los compañeros de la institución este evento que reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con el país.

El funcionario federal añadió que este billete celebra la vida de la naturaleza y se celebra la vida de todos nosotros, “este billete representa mucho más que una fecha, simboliza el esfuerzo, la dedicación de miles de personas que a lo largo de dos décadas han trabajado por proteger alguno de los ecosistemas más valiosos de México y la extraordinaria biodiversidad que albergan”.

El billete que celebra el 26 aniversario de la Conanp

La directora Olivia Salomón informó que serán 2 millones 400 mil cachitos emitidos y recorrerán plazas, mercados, centros de trabajo, comunidades y hogares de todo México, llevando un mensaje de respeto y compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural. El Sorteo Zodiaco No. 1759 se realizará el domingo 30 de agosto de 2026, a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

• La directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional se suma con orgullo a la conmemoración de este 26 Aniversario, porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro.

• El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria destacó que este evento reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con México.

• El Sorteo Zodiaco No. 1759 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y se realizará el domingo 30 de agosto del presente año.

Con el fin de destacar los esfuerzos dedicados a la conservación del patrimonio natural de México, así como las políticas públicas que se implementan en esta materia por parte del Gobierno de México, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1759 con motivo del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Desde las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y en representación de su titular, Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, afirmó que “la creación de la Conanp fue la consolidación de más de un siglo de esfuerzos para proteger la riqueza biológica de México y reconocer nuestra responsabilidad con la naturaleza de la que dependemos. Las 232 Áreas Naturales Protegidas nos dejan un mensaje claro: es posible cuidar, respetar y mejorar nuestros territorios, porque todo está conectado en la red que hace posible la vida”.

Destacó que “celebrar a la Conanp es reconocer el esfuerzo de generaciones de personas que han trabajado para conservar la biodiversidad y fortalecer el tejido que sostiene la vida en nuestro país. Las y los casi 2,000 compañeros de la Conanp dejan la piel todos los días recorriendo el territorio y cuidando el patrimonio natural que pertenece a todas y todos los mexicanos”.

En su intervención, la directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional se suma con orgullo a la conmemoración del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una institución que durante más de dos décadas ha trabajado para preservar el patrimonio natural de nuestro país.

Sostuvo que la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente como objetivos inseparables, “por ello, nos honra dedicar este billete conmemorativo al 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.

Además, la titular de la institución de la suerte subrayó que durante estos 26 años miles de mujeres y hombres han hecho posible esta misión: guardabosques, brigadistas, investigadoras e investigadores, técnicas y técnicos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones sociales y personas comprometidas con el cuidado de nuestros ecosistemas, “porque detrás de cada área natural protegida hay una historia de compromiso con México”.

Olivia Salomón dijo que se celebran 26 años de una institución que protege una de las mayores riquezas de México, pero también se celebra una convicción que debe unirnos a todas y todos, “que el futuro de México depende de nuestra capacidad para proteger el patrimonio natural que compartimos. Porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro”.

En el evento, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, destacó el trabajo que la Conanp ha impulsado en acciones de conservación, restauración, manejo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas durante estos 26 años, así como su entusiasmo por compartir con las y los compañeros de la institución este evento que reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con el país.

El funcionario federal añadió que este billete celebra la vida de la naturaleza y se celebra la vida de todos nosotros, “este billete representa mucho más que una fecha, simboliza el esfuerzo, la dedicación de miles de personas que a lo largo de dos décadas han trabajado por proteger alguno de los ecosistemas más valiosos de México y la extraordinaria biodiversidad que albergan”.

El billete que celebra el 26 aniversario de la Conanp

La directora Olivia Salomón informó que serán 2 millones 400 mil cachitos emitidos y recorrerán plazas, mercados, centros de trabajo, comunidades y hogares de todo México, llevando un mensaje de respeto y compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural. El Sorteo Zodiaco No. 1759 se realizará el domingo 30 de agosto de 2026, a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

•El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria destacó que este evento reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con México.

El Sorteo Zodiaco No. 1759 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y se realizará el domingo 30 de agosto del presente año.

Con el fin de destacar los esfuerzos dedicados a la conservación del patrimonio natural de México, así como las políticas públicas que se implementan en esta materia por parte del Gobierno de México, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1759 con motivo del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Desde las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y en representación de su titular, Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, afirmó que “la creación de la Conanp fue la consolidación de más de un siglo de esfuerzos para proteger la riqueza biológica de México y reconocer nuestra responsabilidad con la naturaleza de la que dependemos. Las 232 Áreas Naturales Protegidas nos dejan un mensaje claro: es posible cuidar, respetar y mejorar nuestros territorios, porque todo está conectado en la red que hace posible la vida”.

Destacó que “celebrar a la Conanp es reconocer el esfuerzo de generaciones de personas que han trabajado para conservar la biodiversidad y fortalecer el tejido que sostiene la vida en nuestro país. Las y los casi 2,000 compañeros de la Conanp dejan la piel todos los días recorriendo el territorio y cuidando el patrimonio natural que pertenece a todas y todos los mexicanos”.

En su intervención, la directora Olivia Salomón expresó que Lotería Nacional se suma con orgullo a la conmemoración del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una institución que durante más de dos décadas ha trabajado para preservar el patrimonio natural de nuestro país.

Sostuvo que la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente como objetivos inseparables, “por ello, nos honra dedicar este billete conmemorativo al 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.

Además, la titular de la institución de la suerte subrayó que durante estos 26 años miles de mujeres y hombres han hecho posible esta misión: guardabosques, brigadistas, investigadoras e investigadores, técnicas y técnicos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones sociales y personas comprometidas con el cuidado de nuestros ecosistemas, “porque detrás de cada área natural protegida hay una historia de compromiso con México”.

Olivia Salomón dijo que se celebran 26 años de una institución que protege una de las mayores riquezas de México, pero también se celebra una convicción que debe unirnos a todas y todos, “que el futuro de México depende de nuestra capacidad para proteger el patrimonio natural que compartimos. Porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro”.

En el evento, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, destacó el trabajo que la Conanp ha impulsado en acciones de conservación, restauración, manejo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas durante estos 26 años, así como su entusiasmo por compartir con las y los compañeros de la institución este evento que reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con el país.

El funcionario federal añadió que este billete celebra la vida de la naturaleza y se celebra la vida de todos nosotros, “este billete representa mucho más que una fecha, simboliza el esfuerzo, la dedicación de miles de personas que a lo largo de dos décadas han trabajado por proteger alguno de los ecosistemas más valiosos de México y la extraordinaria biodiversidad que albergan”.

El billete que celebra el 26 aniversario de la Conanp