Impone Morena agenda del CEN

Según fuentes morenistas de Nuevo León, al reunir a connotados personajes de su partido en la entidad, Adriana Montiel, dirigente nacional, pidió mantener la presión contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Instruyó para “acompañar” el proceso para enjuiciar al mandatario estatal y dejó sin coordinador a la bancada en el Congreso local al calificar de traidor a Mario Soto. Muchos morenistas regios se quejan: “habló de unidad, pero nos dividió más, no nos dejaron hablar, sólo dieron indicaciones”.

¿En todas las entidades la dirigencia nacional sólo dará instrucciones a los líderes locales? Si Morena quiere replicar el modelo de dominio territorial del PRI del siglo pasado, debieran hacerlo mejor, pues el priísmo no ignoraba sus dirigencias locales, para eso tenía delegados estatales, lo cual explica su persistencia.

Afore: motor del desarrollo

Los grupos radicales del oficialismo critican a las Afore, los Fondos de Retiro de los Trabajadores, y quizá la opinión pública debieran tomar en cuenta lo publicado hace unos días por El Economista: “Las afore son motor clave del desarrollo en México”.

El Gobierno y su partido debieran explicarle a la opinión publicada y a la opinión informada que los recursos de las Afore financian los proyectos oficiales de inversión y son socios estratégicos para el desarrollo.

Bastaría que difundieran la información periodística que revela que el 63.5 por ciento de los 8 billones que tienen en sus arcas son la mejor fuente de financiamiento del Gobierno pues son invertidos en valores gubernamentales y solo 14% en financiamiento a empresas.

Oaxaca: asesinatos políticos

Él asesinato de dos políticos de oposición debiera preocupar a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y al Gobierno de la República, porque en tiempos electorales se descontrolan los cacicazgos locales y regionales, hoy por hoy de mayoría morenista.

El jueves doce asesinaron a Isela Lizbeth López, joven asambleísta del PRD. Al día siguiente, el viernes 13 mataron a José Ángel Bravo, del PAN y presidente municipal de Minatitlán, crímenes que podrían ser el síntoma de una pandemia criminal en el país.

Es más que real la probabilidad de que, si el Gobierno de la República no procede con vigorosa energía y aprieta a los gobernadores morenistas, algunos aprovechen el clima de violencia en el país para disimular asesinatos políticos. El mensaje sería que las diferencias partidistas se resolverán a balazos, no en las urnas.

NOTAS EN REMOLINO

El BID, institución asquerosamente capitalista, promueve inversiones entre los empresarios mexicanos para apoyar el Plan México … Jay Clayton, el fiscal federal que manejaba el caso de Rubén Rocha, ha sido designado director nacional de inteligencia de Estados Unidos. En su lugar mandan a James McDonald … Los especialistas en temas económicos y financieros hacen una revelación que explicaría mucho de la realidad nacional: el 75 por ciento de las transacciones se hacen en efectivo … Extradita el Gobierno norteamericano al exfuncionario del SAT acusado de enriquecimiento, quien explican estuvo en el SAT de 2011 a 2018. Hace ya casi 8 años. Tarde, pero sin sueño … Reflexión anónima, propia de los actuales tiempos estelares, pero tan ignorada: “Tolerancia es esa sensación molesta de que el final el otro pudiera tener razón” …