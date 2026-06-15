Se estrella bombardero de EU en California; reportan ocho muertos

Los ocho miembros de la tripulación de un bombardero estadounidense fallecieron al estrellarse en una instalación militar en California este lunes, informaron autoridades castrenses.

El B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraba en una misión de prueba.

Apenas despegó, se estrelló y "estalló en llamas", dijo el coronel James Hayes en una rueda de prensa.

El accidente ocurrió en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles.

Poco después del siniestro, imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo.

"Perdimos a ocho grandes estadounidenses", lamentó el coronel.

"Se trataba de un B-52 que estaba en su despegue inicial en apoyo del programa de modernización de radar, que es una prueba", detalló.

El avión cayó en la pista hacia las 11:20 locales.

Las autoridades no divulgaron las identidades de los fallecidos, pero relataron que era un grupo compuesto por militares, civiles miembros del gobierno, y contratistas del gobierno que apoyaban la misión de prueba.

Tampoco ofrecieron detalles específicos de la misión.

Los equipos de emergencia acordonaron el área y trabajaron en la contención de las llamas, relató Hayes.

Tras revisar las imágenes del accidente, las autoridades concluyeron que no había sobrevivientes.

Hayes dijo que se desconocen las causas del accidente, y que la investigación puede llevar hasta seis meses.

Cierre a visitantes

A raíz del siniestro, la pista aérea fue cerrada y las aeronaves fueron desviadas a otras bases.

"Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre íntegramente en las operaciones de respuesta de emergencia", según un comunicado oficial.

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing.

Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950.

Fue diseñado originalmente para ir a la guerra con la Unión Soviética, pero ha recibido mejoras continuas para mantenerlo en servicio durante décadas desde el fin de la Guerra Fría.

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en Irán.

El avión suele tener una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un navegador de radar, un navegador y un oficial de combate, de acuerdo con una hoja de datos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El bombardero, que puede cargar diversas armas, incluyendo bombas y misiles de crucero, tiene una envergadura de 56 metros y una longitud de 48 metros.