Citi México nombran a Luis Brossier como su nuevo director general

Citi México tendrá nuevo director general a partir del 1 de marzo de 2026: se trata de Luis Brossier, quien fue nombrado por Citigroup y reportará a Julio Figueroa, director para América Latina.

El nombramiento está sujeto a las aprobaciones legales y regulatorias.

De acuerdo con la institución, en su nuevo cargo, Luis Brossier será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes en México, en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional.

“Se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger y mejorar la reputación de Citi en el país”, destacó.

Hoy Citi México ya opera como banco independiente, luego de su separación, hace un año, de Banamex, cuyo proceso de venta sigue, y será a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, probablemente en el 2026.

México, mercado estratégico

"México es un mercado estratégicamente vital para Citi, y nuestro compromiso inquebrantable es empoderar a nuestros clientes con las mejores soluciones financieras y el apoyo que necesitan para tener éxito, al tiempo que contribuimos de manera significativa al desarrollo económico del país", dijo Julio Figueroa, responsable de América Latina de Citi.

Agregó: “el liderazgo de Luis, combinado con su profundo conocimiento de este mercado, será fundamental para mejorar nuestras relaciones con los clientes y garantizar que sigamos ofreciendo un valor excepcional y contribuciones impactantes a su éxito”.

Amplia trayectoria

Luis Brossier, detalló Citi, ha sido director de banca corporativa en México desde 2022.

Antes de asumir sus recientes responsabilidades de liderazgo en Citi, ocupó durante una década diversos cargos en banca de inversión, donde contribuyó a importantes operaciones de fusiones y adquisiciones y captación de capital, y tuvo responsabilidades más amplias en toda América Latina.

Comenzó su carrera en Citi en 2002, adquiriendo experiencia en banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones, con asignaciones tanto en la ciudad de México como en Nueva York.

Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y un MBA con honores por la Columbia Business School.