Banamex: Tras rechazo de Citi a oferta de Grupo México, ¿qué sigue?

Una vez que Citi rechazó la oferta de Grupo México para adquirir Banamex, de momento, sigue el plan anunciado el pasado 24 de septiembre por el propio grupo financiero estadounidense.

Esto implica que el empresario Fernando Chico Pardo -también accionista mayoritario de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y de otras empresas-, se quede con el 25% de Banamex.

Asimismo, se mantiene la opción para que el resto se venda a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, lo cual se concretaría -de momento- en el 2026.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI, nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, expresó este jueves Citi tras rechazar la propuesta de Grupo México que encabeza el empresario mexicano Germán Larrea y que planteaba hacerse del 100% del banco.

Aunque se espera que otros inversionistas participen en la OPI, se ha aclarado que Chico Pardo quedaría como accionista de referencia y el resto serían minoritarios.

Las metas planteadas por Chico Pardo

Entre las metas planteadas por Chico Pardo para Banamex, una vez que tenga una cuarta parte del banco, destacan:

Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica del banco.

Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente.

Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando su presencia en aquellos mercados donde hoy no participa.

Continuar con el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando el banco a manos mexicanas.

Fechas importantes