Fernando Chico Pardo deja consejo de BBVA México, tras anuncio de compra de una parte de Banamex
La asamblea ordinaria de accionistas de BBVA México, aprobó la renuncia de Fernando Chico Pardo como consejero suplente de la institución, con efecto a partir del 28 de octubre.
Lo anterior luego de que hace poco más de un mes, Citi, actual propietario de Banamex, diera a conocer que se llegó a un acuerdo con el empresario mexicano, para que éste adquiera el 25% de las acciones del banco, operación que se espera quede cerrada en la segunda mitad del 2026.
“Se tomó nota de la renuncia presentada por el señor Fernando Gerardo Chico Pardo a su cargo de consejero suplente de BBVA México, el 26 de junio de 2025, misma que se aprobó surta sus efectos el día 28 de octubre de 2025”, se lee en el resumen de los acuerdos alcanzados en la asamblea de accionistas celebrada este miércoles.
Ahí se agrega: “A partir de esa fecha se le liberó de toda responsabilidad por el desempeño de su cargo”.
De igual forma, BBVA México dio a conocer que se nombró a Rafael Salinas Martínez, actual miembro del consejo de administración de la institución como consejero suplente.
“Dicho nombramiento surtió efectos a partir del día, 28 de octubre de 2025”.
Asimismo, se aprobó ratificar al resto de los miembros del consejo de administración de BBVA México.
La asamblea de accionistas también acordó ratificar a Jaime Serra Puche como presidente del consejo de administración de BBVA México, y a Eduardo Osuna Osuna como vicepresidente del mismo.