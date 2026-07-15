Las billeteras digitales y las transferencias desplazan a las tarjetas en Europa

Las tarjetas dejaron de ser el principal medio de pago en el comercio electrónico alemán. De acuerdo con la más reciente Guía de Mercados de Alto Crecimiento de la tecnológica de pagos Nuvei, este método representa apenas 24% de las transacciones de e-commerce en el país europeo, mientras que las billeteras digitales, las transferencias bancarias en tiempo real y los esquemas de compra ahora y paga después (BNPL) continúan ganando participación, una tendencia que la empresa considera marcará la evolución de los pagos digitales en México y América Latina

El estudio destaca que Alemania alcanzará un mercado de comercio electrónico cercano a 300,000 millones de dólares hacia el 2028, de los cuales 60% corresponderá a operaciones transfronterizas, lo que convierte al país en una de las principales puertas de entrada para empresas que buscan vender en Europa.

En contraste con la fuerte penetración de las tarjetas en otros mercados, en Alemania las transferencias bancarias o pagos en tiempo real concentran ya 20% del comercio electrónico, mientras que las billeteras digitales continúan incrementando su presencia.

La evolución de estos métodos de pago comienza a reflejarse también en México. De acuerdo con el Worldpay Global Payments Report 2026, las billeteras digitales –como Mercado Pago, PayPal, Apple Pay y Google Wallet– representaron 26% del valor de las transacciones de comercio electrónico en el 2025, porcentaje que aumentará a 30% hacia el 2030.

Además, la consultora IMARC Group estima que el mercado mexicano de billeteras digitales alcanzó un valor de 3,000 millones de dólares en el 2025 y crecerá hasta 8,900 millones de dólares en el 2034, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta de 12.81% entre el 2026 y el 2034.

“Uno pensaría que las tarjetas son lo principal en Alemania, pero realmente ves mucho tema de wallets, mucho BNPL y las transferencias bancarias o pagos en tiempo real representan 20 por ciento. Las tarjetas son solamente 24% del comercio electrónico”, explicó Juan Jorge Soto, director general para Latinoamérica de Nuvei.

Soluciones locales

En ese contexto, la compañía identifica el crecimiento de soluciones locales como “Wero”, la billetera digital europea lanzada en el 2024, que en apenas dos años se ha convertido en uno de los medios de pago alternativos con mayor expansión en la región.

“Es un caso de estudio muy interesante. Wero es el medio de pago alternativo que están impulsando en Europa y ha crecido muchísimo en solo dos años. Sí existe una tendencia hacia soluciones locales y ese es probablemente el mejor ejemplo”, comentó Soto.

Sin embargo, incorporar estos métodos de pago también implica una mayor complejidad para las empresas. Además de integrar múltiples billeteras digitales y sistemas de pagos inmediatos, los comercios deben ser capaces de administrar procesos como los reembolsos y las dispersiones de recursos bajo la lógica de cada instrumento, una operación que resulta más compleja que en el caso de las tarjetas.

“No se trata de llegar primero, se trata de saber llegar. Eso significa aterrizar con la infraestructura completa; no sólo aceptar pagos, sino también poder hacer reembolsos y operar con los métodos de pago que utiliza cada mercado”, afirmó el directivo.

A ello se suma la necesidad de identificar cuáles son las billeteras con mayor adopción en cada país y establecer conexiones directas con esos proveedores para mantener costos competitivos y elevar las tasas de aprobación de las transacciones.

“Si llegas al final del proceso y el consumidor no puede pagar como quiere, todo lo que hiciste bien antes deja de importar. El pago es el momento de la verdad”, concluyó Soto.