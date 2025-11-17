El BCE respalda normativa más flexible para los bancos pequeños

Frank Elderson, supervisor del Banco Central Europeo (BCE), respaldó el viernes la simplificación de las normas para los prestamistas más pequeños y los requisitos de capital para el sector en su conjunto.

El BCE está elaborando propuestas para reducir la regulación en la Unión Europea (UE), en respuesta a las quejas de los bancos de que se encuentran en desventaja con respecto a sus homólogos estadounidenses, también debido a la campaña de desregulación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Elderson propuso ampliar un régimen actualmente reservado a las instituciones más pequeñas y sencillas de la región, que les exige comunicar solo 30% de los datos que deben presentar los bancos más grandes. Esas entidades crediticias también están sujetas a menos inspecciones por parte de los supervisores.

“Se podría considerar una aplicación más sistemática de este régimen, así como un aumento de su alcance”, declaró el experto en conferencia del BCE.

Añadió que esto podría hacerse dentro del marco normativo existente, manteniendo un sistema en el que los activos se ponderan en función de su riesgo.

Más tarde, en el mismo acto, la supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, afirmó que las normas bancarias internacionales deberían aplicarse a todos los bancos, “pero con mucha proporcionalidad”.

El régimen para entidades pequeñas y no complejas se aplica actualmente a los bancos con activos inferiores a 5,000 millones de euros, una cartera de negociación reducida y poca exposición a derivados, entre otros criterios.

Alemania, donde los prestamistas regionales y más pequeños aún representan casi la mitad de los activos totales, ha estado presionando para crear un régimen completamente separado para los bancos más pequeños, algo que requeriría cambios difíciles de aprobar en la legislación de la UE.