Practicidad, facilidad y rapidez, principales respuestas por las que se usa efectivo

Pese a los esfuerzos por parte de entidades públicas y privadas por impulsar los pagos electrónicos en el país, el uso del efectivo sigue siendo utilizado por gran parte de la población para sus transacciones cotidianas.

De acuerdo con los “Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2024”, dados a conocer recientemente por el Banco de México (Banxico), al cuarto trimestre de ese año, 96% de la población respondió que aún acostumbra usar el efectivo. Dicha cifra es superior a 93% del mismo periodo del 2023.

De manera específica, a la pregunta de ¿Qué formas de pago acostumbra usar para hacer sus gastos diarios?, 94% de la población respondió que el efectivo, lo que representó seis puntos porcentuales más que en igual lapso de 2023 cuando fue de 88 por ciento.

En tanto, 23% respondió que acostumbra pagar con tarjeta de débito, cifra mayor a 17% del cuarto trimestre del 2023 y la más alta desde que se tiene registro.

En mucha menor proporción, las respuestas fueron las tarjetas de crédito; los pagos electrónicos o transferencias por el SPEI, y el CoDi. Todas, con porcentaje de un dígito.

Los motivos

Los principales motivos, con base en los resultados, por los que la gente acostumbra usar el efectivo son: que lo consideran más práctico, fácil y rápido, con 54% de las respuestas (45% en el último trimestre del 2023).

En tanto, 16% respondió que sólo tenía esa forma de pago, y un porcentaje similar dijo que lo considera más seguro.

Sin su uso, habría mejoras

Pero pese al elevado uso del efectivo en el país, la población considera que habría mejoras en algunos aspectos si éste ya no se pudiera utilizar.

Así, al cierre del 2024, 51% consideró que, si ya no se pudieran hacer pagos en efectivo, disminuirá la evasión fiscal, y 40% piensa que bajaría la corrupción.

Pero también, alrededor de 20% estima que disminuiría el narcotráfico, y 10% piensa que no ocurriría nada y todo seguiría igual, además de que aumentaría la clonación de tarjetas.

Personas de bajos ingresos, las que mayores dificultades tendrían

No obstante, la población también cree que si ya no se pudieran hacer pagos en efectivo, habría grupos que tendrían más dificultades para transaccionar, como son las personas de bajos ingresos, las personas adultas mayores; las que viven en comunidades rurales; las que no tienen buen acceso a Internet, y las que tienen algún tipo de discapacidad, además de los comerciantes.

Van por una reducción en su uso

Uno de los ejes que la Asociación de Bancos de México (ABM) impulsará en los próximos años, de acuerdo con su nuevo presidente, Emilio Romano, es la reducción del uso del efectivo y la digitalización financiera.

En la pasada convención bancaria, el banquero detalló que para lograr incentivar la economía digital, será necesario implementar una serie de medidas como: limitar la emisión de billetes de alta denominación; establecer esquemas simplificados para el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social; y digitalizar las transacciones de los gobiernos federal y locales.

También, resaltó que se buscará incentivar a los comercios y grandes empresas a operar en formato digital con su cadena de clientes y proveedores; y fusionar las plataformas de pago digitales existentes, para establecer una sola, entre otras medidas.