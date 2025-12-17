Jalisco pide acelerar ampliación del puerto de Manzanillo y concluir tramo ferroviario de carga

Guadalajara, Jal. Jalisco apuesta a consolidarse como uno de los principales hubs logísticos e industriales del país, apalancado en la ampliación del puerto de Manzanillo, el fortalecimiento del transporte ferroviario de carga y el desarrollo de un puerto seco en el área metropolitana, señaló Mauro Garza Marín, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del estado.

Indicó que uno de los proyectos estratégicos es la expansión del puerto de Manzanillo, cuya ejecución, denunció, avanza con lentitud.

"Tenemos que presionar junto con el gobierno de Colima; es un proyecto estratégico para el país, hoy el puerto está saturado... necesitamos que se pueda automatizar y que sean más eficientes en los tiempos", subrayó el funcionario.

Detalló que actualmente, el puerto de Manzanillo está recibiendo cerca de cuatro millones de contenedores y el proyecto es que llegue a los 10 millones de contenedores.

"Esto, obviamente, tendrá un crecimiento mucho más grande para nuestro estado porque todos sabemos que prácticamente Manzanillo es el puerto de Jalisco porque todo lo que llega al puerto de Manzanillo pasa por nuestro estado y un porcentaje muy importante, su destino final es Jalisco", enfatizó Garza Marín.

En ese contexto, el reto no solo es mover mercancías, sino atraer inversión productiva. “Buscamos que muchas de esas empresas se instalen aquí, realicen procesos de transformación y establezcan sus centros de distribución en Jalisco”, explicó.

Tren de carga

Otro de los cuellos de botella identificados es el bajo uso del ferrocarril para el movimiento de mercancías.

De acuerdo con el coordinador del gabinete económico, de los contenedores que llegan a Manzanillo, apenas 13% se transportan por vía férrea, muy por debajo de los estándares de los países más competitivos.

El funcionario destacó la necesidad de concluir el tramo ferroviario que conecte el corredor industrial de El Salto con el municipio de Encarnación de Díaz y de ahí a Aguascalientes.

"Hoy un ferrocarril que viene desde Manzanillo y que pasa por Guadalajara tiene que ir a Irapuato (Guanajuato), ahí hacer transbordo y perder una cantidad de tiempo importante y una vuelta de más de 16 horas hacia Irapuato para luego regresar a Aguascalientes y de ahí poder ir hacia el norte del país, en este caso hacia Laredo, que es el principal cruce fronterizo de mercancías", abundó el Mauro Garza.

Indicó que el proyecto depende al 100% del gobierno federal y está siendo gestionado ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous Loaeza.

El coordinador fue crítico con la actual prioridad federal en trenes de pasajeros. Consideró que se trata de una “apuesta perdedora” frente al tren de carga, al recordar que proyectos como el Tren Maya han generado pérdidas operativas de miles de millones de pesos.

“El tren de carga sería una inversión privada, no del gobierno federal, y sí genera dividendos, competitividad y desarrollo industrial”, puntualizó.

Puerto seco

El funcionario jalisciense refirió que el gobierno estatal trabaja asimismo en el desarrollo de un puerto seco en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez, ubicado en la carretera Guadalajara-Manzanillo.

El objetivo es que la mercancía proveniente de Manzanillo pueda despacharse directamente en esta plataforma, reduciendo saturación urbana y tiempos logísticos.

"Pudiera llegar directamente la mercancía del puerto de Manzanillo, hacer el despacho en el puerto seco en el Centro Logístico, ahí se podrían establecer una mayor cantidad de empresas y las mercancías que no tienen como destino Guadalajara, pudieran tomar el libramiento y salir directamente hacia sus diferentes destinos, la Ciudad de México, El Bajío, etcétera", explicó.

A inicios del próximo año, el gobierno de Jalisco sostendrá reuniones con inversionistas interesados en el desarrollo del puerto seco e insistirá en este proyecto ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda.

Adicionalmente, se busca que Banobras participe en la incorporación directa de la autopista Guadalajara-Manzanillo al Centro Logístico, ya que actualmente, los transportistas deben recorrer hasta el kilómetro 40 de la autopista para retornarse lo que, dijo, representa pérdida de tiempo y de competitividad.

“Es una inversión redituable para Banobras, porque el cobro de casetas permitiría pagar la obra”, concluyó.