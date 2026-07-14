App de Banorte: plataforma que procesa más de 500 millones de transacciones al mes

La aplicación de Banorte –Banorte Móvil– fue la primera en su tipo en el país. Hoy, que está cumpliendo 17 años, ha evolucionado de ser una plataforma que al inicio solo se usaba para consultar saldos y movimientos, a ofrecer más de 150 funcionalidades, y procesar más de 500 millones de transacciones al mes, que equivalen a más de 6,000 millones al año.

Rafael Fragoso, director ejecutivo de banca digital de Banorte, comenta en entrevista que fue la primera aplicación bancaria en el país que salió al mercado, y hoy, 70% de las transacciones, se realizan a través de canales digitales, lo que ha reducido en aproximadamente la misma proporción la visita a sucursales.

Detalla que –como parte de este proceso de transformación– hoy las sucursales se utilizan más con una función de asesoría por parte de los ejecutivos, para realizar otro tipo de operaciones como cerrar créditos automotrices, hipotecarios e inversiones, por mencionar solo algunas.

Precisa que a lo largo de estos años, el banco ha liberado decenas de funcionalidades en su app, entre las que destacan: retiros de efectivo sin tarjeta; incorporación de una tarjeta digital con CVV dinámico; sustitución del token físico por celular; aperturas de cuentas 100% digitales; implementación de biometría facial, y autenticación remota.

“Una funcionalidad importante como es el tema de la biometría facial, donde pudimos ya hacer finalmente que un cliente pudiera convertirse en cliente, autorizar y aprobar directamente desde su aplicación”, dice.

Agrega: “lo que nos ha permitido esto, es tener hoy una sucursal en tus manos; es parte de nuestra filosofía, que el cliente pueda realmente hacer cualquier operación directamente por autoservicio. Lo invitamos a que vaya a una sucursal por temas de preguntas, de asesoría, que es fundamental, pero que todo lo que tienes que hacer en tu día a día, lo puedas hacer directamente desde la misma aplicación”.

Destaca que el que hoy 70% de las transacciones regulares se realicen a través de la vía digital, permite ir desahogando otros canales como los call center y las sucursales. “Esa capacidad que no solamente genera una eficiencia en el sentido de tiempo, sino que hemos podido aprovechar muy bien para este modelo humano-digital que tanto promovemos”.

Comenta, sin embargo, que no se trata de cuántas funcionalidades se tienen sino la relevancia de éstas.

Menciona que hoy la funcionalidad que más se utiliza a través de Banorte Móvil, es la transferencia propia y/o a terceros, así como la compra de tiempo aire.

“Ser el banco principal”

Ante el auge de aplicaciones de empresas que ofrecen productos y servicios financieros (no necesariamente bancos), el directivo de Banorte reconoce que los usuarios hoy tienen no solo una entidad financiera, pero que el objetivo de la institución regiomontana es ser la opción principal, ya que, a diferencia de otras, se cuenta con un amplio abanico.

Refiere que entre bancos, hoy la app de Banorte se encuentra entre las tres primeras, y si se suman otras fintech, está en el “top ten”.

Menciona que, en este entorno y para competir con todos estos jugadores, Banorte aprende e indaga de lo que está ocurriendo en otros mercados.

Rafael Fragoso argumenta que entre las tendencias en las que trabaja Banorte en su aplicación, es en la hiper personalización de los productos y servicios, para mejorar la experiencia y eficiencia hacia los usuarios.

Destaca también la importancia de aplicaciones como la de Banorte para impulsar la inclusión financiera (a través de la apertura de cuentas, por ejemplo), y que las funcionalidades ahí ofrecidas estén acompañadas de educación en la materia.

Hacia adelante, señala que la app de Banorte también estará más integrada en el día a día de las personas, para lo cual será más conectada con otros ecosistemas.