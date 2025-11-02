Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros para evitar lavado de dinero

La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció la adopción de mejores prácticas para la identificación de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y otras actividades ilícitas, principalmente en lo que tiene que ver con depósitos y retiros.

“La banca mexicana implementará una serie de medidas orientadas a combatir el crimen financiero y a mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero nacional”, indicó la asociación en cumplimiento al acuerdo "Mejores Prácticas para Programas de Cumplimiento de Sanciones Económicas", emitido en 2023.

Entre las nuevas medidas de supervisión, destaca que, a partir del 1° de julio de 2026, deberán identificarse las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos. Asimismo, todos los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán ser referenciados.

Adicionalmente, para el próximo 30 de diciembre, un primer grupo de bancos se incorporará a la Plataforma de Intercambio de Información seleccionada por la ABM, y a más tardar el 30 de julio de 2026 este sistema estará en operación con la participación de los primeros bancos adheridos.

Remesas y transferencias internacionales

En lo referente a las transferencias internacionales realizadas o recibidas por personas físicas, la ABM recomienda que, a partir del 30 de junio de 2027, dichas operaciones se realicen exclusivamente entre cuentahabientes.

En los casos en que las transferencias se paguen en efectivo, los usuarios deberán acreditarse mediante una identificación oficial vigente y registrar al menos un dato biométrico.

Los pagos estarán limitados a un máximo de 350 dólares por remesa y no más de 900 dólares por mes por persona receptora.

En este sentido, la Asociación propondrá a las autoridades que se promueva que los pagos de remesas en efectivo realizados por instituciones no bancarias se sujeten a las mismas medidas de identificación, control y límites de monto.

Avances para la identificación de operaciones PLD

La ABM adelantó que se mantendrán reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para avanzar en temas como la Lista de Personas Bloqueadas, la operatividad, la coordinación con organismos internacionales y la atención a asuntos emergentes y se promoverán encuentros de trabajo con autoridades financieras extranjeras relevantes, en particular aquellas responsables en materia de PLD.