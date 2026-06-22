Más conectados a internet, más vulnerables: suben 11.4% fraudes contra adultos mayores

Los adultos mayores pasaron de ser espectadores a protagonistas cuando se habla del uso de internet. Desafortunadamente, esta buena noticia trae consigo su lado negativo: están más expuestos a fraudes financieros, los cuales crecen como bola de nieve y cada vez se hacen más sofisticados.

Los usuarios de internet de entre 65 y 74 años aumentaron de 11.2% a 57.8% entre 2015 y 2025; es decir, el año pasado, 58 de cada 100 usaba esta tecnología. En las personas de 75 años y más, esta proporción subió de 3% a 30.3%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Usuarios de internet, por grupos de edad Grupos de edad 2015 2025 55 a 64 años 25.0% 78.8% 65 a 74 años 11.2% 57.8% 75 años y más 3.0% 30.3% Fuente: Inegi

La mayor penetración se refleja en el aumento de estafas que se cometen contra las personas de la tercera edad. Las reclamaciones por posible fraude financiero relacionado con la banca aumentaron 11.4% en los primeros cinco meses de 2026, frente a igual periodo de 2025, dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En el periodo se registraron 11,061 quejas ante la institución, 1,134 más que hace un año. Esto implica que prácticamente una de cada tres reclamaciones (32.2%) corresponde a personas de 60 años y más.

Si se ve por edad, entre los individuos de 60 y 69 años, las quejas subieron 17.3%; entre los de 70 y 79 años, 4.2%, mientras que en los de 80 años y más se refleja una caída mínima, menor a 1 por ciento.

Reclamaciones por rango de edad por posible fraude financiero en la banca (enero-mayo de cada año). Grupo de edad 2025 2026 Variación 60 a 69 años 5,756 6,750

17.3% 70 a 79 años 3,447 3,592 4.2% 80 años y más 724 719 -0.7% Total 9,927 11,061 11.4% Fuente: Condusef

Si bien las estafas financieras no son exclusivas de las personas de la tercera edad, porque cada vez toman más relevancia entre los jóvenes e individuos en edades productivas, los adultos mayores sí son más susceptibles, debido al exceso de confianza que suelen tener, así como las dificultades tecnológicas que frecuentemente enfrentan y el limitado conocimiento en el manejo de un teléfono inteligente, tableta o computadora, lo cual es bien aprovechado por los ciberdelincuentes.

Óscar Rosado, presidente de la Condusef, dio a conocer que el modus operandi de los ladrones está cambiando de llamadas hacia mensajes de texto o a través de plataformas de mensajería digital para lanzar el anzuelo y esperar a que la víctima caiga.

Como los mexicanos ya están más alertas y si les llega una llamada de un número desconocido no contestan, la delincuencia optó por no llamarte, sino mandarte un mensaje para que tú, con base en lo que dice el mensaje, les llames o le des clic (al link que viene) y entres a sitios de internet controlados por los delincuentes, creyendo que estás en un lugar seguro y no es así”, señala.

Ante este escenario, el funcionario recomienda no contestar a números desconocidos, no dar clic a mensajes de dudosa procedencia ni que parezcan seguros y, en general, no hacer caso a nada ni a nadie que tenga que ver con tu universo personal o laboral.

Phishing, un esquema en fraudes Vs. adultos mayores

David González, investigador de seguridad informática de ESET, empresa global de ciberseguridad, señala que un fraude muy frecuente en estos días es el phishing, una técnica de ingeniería social en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, bancos u organizaciones legítimas.

La forma de operar empieza con una llamada, un mensaje o un correo, en el que alegan, por ejemplo, movimientos extraños en la cuenta bancaria de la persona para conseguir información personal y financiera sensible, como números de cuenta, claves o NIP. Esto después de ganarse la confianza de la víctima.

El engaño viene con el mensaje, el cual incluye un enlace que dirige a una página web falsa, pero visualmente idéntica a la oficial. Una vez que se da clic viene el robo, porque, al ingresar los datos personales, los delincuentes pueden acceder a las cuentas bancarias.

En otras ocasiones, cuando es llamada, a través de ingeniería social o manipulación sicológica, la persona, por sí sola, termina por entregar toda la información al delincuente y se consuma el fraude.

¿Cómo apoyar a los adultos mayores?

José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, señaló, en un escrito, que el avance tecnológico ha impuesto nuevos retos para toda la sociedad, especialmente para las personas mayores, quienes, en muchos casos, tienen menor familiaridad con las herramientas digitales.

“Las personas mayores son más vulnerables, porque tienen un acercamiento menor a la tecnología, tienen miedo a su uso, pero también pueden ser vulnerables porque son mucho más confiadas y actúan de buena fe”.

Para reducir riesgos, el especialista recomienda que las personas mayores cuenten con redes de apoyo y puedan consultar con familiares o personas de confianza antes de proporcionar información o realizar depósitos.

También sugirió activar mecanismos de seguridad, como la autenticación en dos pasos en aplicaciones y cuentas digitales.

Otra medida importante consiste en revisar cuidadosamente los mensajes sospechosos. Muchas veces contienen errores ortográficos, imágenes de mala calidad o direcciones electrónicas falsas.

Asimismo, recomendó nunca proporcionar datos bancarios ni contraseñas por teléfono, ya que las instituciones financieras y las autoridades normalmente no solicitan información confidencial mediante llamadas.

Belmont destacó la importancia de verificar siempre los dominios oficiales de las páginas web antes de realizar compras o ingresar datos personales, especialmente ante ofertas demasiado atractivas.

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