Afores tendrán plusvalías más moderadas en 2026, anticipa la Amafore

Las plusvalías que están teniendo las Afores en este 2025 no son comunes y es probable que el próximo año “regresemos a ver retornos mucho más razonables y más moderados”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa.

“Este es un año que ha sido muy positivo para los mercados y eso es lo que estamos viendo (en las plusvalías de 2025). Entonces, años muy positivos como estos, la historia dice que no son todos los años”, indicó Zamarripa en conferencia de prensa para dar a conocer el programa del Encuentro Amafore 2025.

Recordó que en los primeros nueve meses de 2025, las Afores han obtenido plusvalías por 941,532 millones de pesos, con lo que de hecho, de los 8 billones de pesos de ahorros administrados por las Afores, “el 11% corresponde al rendimiento que se ha obtenido en este año”.

Asimismo, destacó que las plusvalías logradas por las Afores son en beneficio de los trabajadores, pues “les caen directamente a los cuentahabientes, no a la empresa”.

Finalmente, Zamarripa aseguró que los rendimientos logrados por las Afores son producto de la construcción de portafolios con visión de mediano y largo plazo que les permiten aprovecharse de las buenas épocas en los mercados.