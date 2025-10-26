Retiros por desempleo de las afores, en máximos por aumento de salarios y ahorros de los trabajadores

El monto de los retiros por desempleo de las Afores ha aumentado en los últimos años como consecuencia del incremento de los salarios en el último año y también de los ahorros en las cuentas individuales de los trabajadores, dijo la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

De enero a septiembre del 2025, los trabajadores realizaron 1.41 millones de retiros por desempleo por un monto de 28,023 millones de pesos, un máximo nunca antes visto para un periodo similar, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Que se tenga un incremento en el monto por retiro es razonable porque la regla de retiro por desempleo establece que un trabajador podrá retirar lo que resulte menor entre tres meses de su último salario registrado en el IMSS u 11.5% del saldo acumulado en su cuenta”, dijo la Amafore en una nota.

La Amafore destacó que si se considera que el salario mínimo vigente en el 2018 era de 88.36 pesos diarios y pasó a 248.93 en el 2025, y que el saldo promedio de cada cuenta era 76,451 pesos en 2019 y es de 128,691 pesos en 2025, “es natural que el monto que cada trabajador pueda retirar se haya incrementado”.

La Asociación resaltó que incluso con las cifras históricas de retiros por desempleo, los recursos retirados representan mes a mes menos del 0.6% de los activos totales administrados por las Afores.

Hay más retiros que el año pasado

La Amafore destacó que si el comparativo en el número de retiros por desempleo entre un mes y el anterior o el mismo mes del año pasado, puede verse como que hay una gran variación.

Sin embargo, si se observan las cifras en periodos más amplios, “puede verse que la tendencia es mucho más estable”.

De hecho, la Amafore aseguró que al revisar la cantidad de retiros realizados a lo largo de los últimos años, se observa una estabilización tras la pandemia de Covid-19.

“La crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 derivó en una mayor cantidad de personas que accedieron a realizar un retiro por desempleo de su Afore”, explicó la Asociación que agrupa a nueve de las 10 Afores en el país.

Sin embargo, después de ese periodo, resaltó el organismo que representa a las afores, la cantidad de retiros mensuales se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años.

Aún con esa estabilización en la cantidad de retiros, el monto de los recursos retirados ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 8 años por los factores anteriormente mencionados.

Finalmente, la Asociación reiteró que el retiro por desempleo es un derecho de cada persona que con Afore, que se encuentre sin un empleo formal y que no haya realizado un retiro de este tipo en los últimos cinco años.

“El (Sistema de Ahorro para el Retiro) es una red de protección para la jubilación, pero cuenta con este mecanismo para que cada persona trabajadora pueda acceder a una parte de sus recursos en el presente”, afirmó.

Aseveró que si los trabajadores que lo utilizan lo hacen de forma responsable, pueden devolver los recursos y no tener afectación en su retiro mientras atienden una necesidad en el presente.