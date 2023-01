PwC destaca la desaparición de los "cuellos de botella" para tramitar una cita ante el SAT

Para la consultoría PwC, una de las consideradas Big Four, ya no no existe el “cuello de botella” para tramitar una cita ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que se creó como consecuencia de las medidas implementadas para evitar contagios de Covid-19 durante la pandemia.

“Ya se quitó ese cuello que sí existía y que no había manera en que los contribuyentes sacaran una cita en el Servicio de Administración Tributaria. Ahora el máximo es 21 días, pero antes eran meses”, comentó a este espacio Irene Hernández, socia líder de impuestos federales en PwC. Información del SAT revela que en el pico más alto de la demanda de citas, llegaron a tener un rezago de 1.8 millones de trámites.

En dicho tema, el SAT, a cargo de Antonio Martínez, creó el semáforo de citas, el cual brinda información a los contribuyentes sobre la saturación o no para tramitar una cita. La herramienta está al pendiente de las 154 oficinas del fisco federal y funciona a través de tres colores: Verde (alta disponibilidad), Amarillo (media disponibilidad) y Rojo (baja disponibilidad).

Ante ello, Irene Hernández dijo que el semáforo está llevando a la movilidad del contribuyente, más no que la autoridad sea más rápida. En otras palabras, el contribuyente evalúa cuál oficina no tiene tanta demanda y así poder realizar su trámite.

“El contribuyente tendría que definir si gasta o invierte en ir a una oficina para hacer su trámite. El semáforo da mucha más visibilidad, antes se tenía que preguntar en todos lados y ver en cada administración. Ahora se da una orientación, pero es decisión del contribuyente si quiere algo más rápido o si espera en dónde quiere atenderse”, dijo.

El SAT informó que el 1% de las 154 oficinas a lo largo del país cuentan con baja disponibilidad para tramitar una cita, de acuerdo con el semáforo de citas de la semana del 23 al 27 de enero.

CFDI 4.0

La entrevistada agregó que con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura 4.0) la autoridad busca cruzar información para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ello se pide información más detallada en la factura.

El CFDI 4.0 tiene nuevos requisitos que el contribuyente debe de proporcionar como son el nombre, razón o denominación social y el código postal del domicilio fiscal.

“Las autoridades fiscales son vanguardistas en estos temas informáticos y de avance tecnológico en cuanto a fiscalización, trazabilidad de las operaciones, entonces habla mucho de que todo lo que se hace es visible y auditable por parte de la autoridad, incluso en tiempo real”, explicó la integrante de PwC.

El CFDI 4.0 entrará plenamente en vigor el primero de abril del 2023, actualmente convive con la versión 3.3.

santiago.renteria@eleconomista.mx