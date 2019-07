Libra, el protocolo blockchain que Facebook anunció el 18 de junio pasado, beneficiará al ecosistema blockchain y de criptodivisas de América Latina, de acuerdo con especialistas congregados en el Blockchain Summit Latam 2019.

Durante la presentación del estudio Ecosistema Blockchain Latinoamericano, Cristóbal Pereira, director ejecutivo de mifutu.ro, dijo que la salida de Libra afectará positivamente al ecosistema blockchain Latinoamericano pues supondrá la posibilidad de que más de 1,700 millones de personas que usan Facebook puedan conocer conceptos como blockchain y criptomonedas. “Eso permite validar la tecnología en sí y más con un consorcio importante de más de 30 empresas, por lo que es una noticia positiva para el ecosistema”, dijo.

Pereira matizó esta afirmación al aclarar que es necesario poner atención al desarrollo de la criptomoneda anunciada por Facebook, principalmente porque entre los más de 1,700 millones de personas que utilizan las aplicaciones de la compañía, no hay muchos que conozcan a profundidad que conozcan el funcionamiento de la tecnología blockchain.

“De los 1,700 millones de personas que usan Facebook, no hay más, yo creo, de 1 millón que conozcan lo que es una llave privada y una llave pública y en el manejo de una criptomoneda, es importante saber que si yo soy dueño de mi llave, soy dueño de mis criptomonedas, y si no soy dueño de mi llave, no soy dueño de las criptomonedas”,dijo Pereira, quien también es fundador del Blockchain Summit Latam, que se lleva a cabo por tercera ocasión estos 4 y 5 de julio en la Ciudad de México, después de haber pasado por Chile y Colombia en 2018.

Libra es un proyecto anunciado por Facebook a mediados de junio pasado con el que la compañía busca lanzar una criptomoneda llamada Libra que sirva como medio de pago y transacción entre pares (P2P) y entre individuos y comercios (C2B) dentro de las aplicaciones del ecosistema de la red social (Facebook, Facebook Messenger y Whatsapp) y dentro de aquellas que quieran sumarse a esta iniciativa.

La nueva criptomoneda estará respaldada por un consorcio de más de 28 empresas, entre las que destacan Visa, Mastercard, Mercado Pago, Spotify y Uber, las cuales estarán integradas en la Asociación Libra, con sede en Ginebra, Suiza. Facebook planea además la creación de una subsidiaria llamada Calibra que ofrezca el servicio de monedero digital para su nueva criptomoneda.

Para Alex Preukschat, coordinador de Nodo Blockchain España y miembro de la Alianza Blockchain, el anuncio de la creación de Libra por parte de Facebook es una de las noticias más importantes en el ecosistema blockchain de los últimos 10 años, desde el lanzamiento de bitcoin. “Hemos pasado de un momento, hace tres años, en el que apenas se podía hablar de bitcoin en eventos públicos hasta esta situación en la que las más grandes empresas están apostando claramente por modelos descentralizados de gestión”, dijo.

Argentina, México y Chile, líderes en startups blockchain

De acuerdo con el estudio sobre el ecosistema blockchain de América Latina, elaborado en conjunto por la Alianza Blockchain, el Blockchain Latam Summit y América Economía, y que está basado en una encuesta a 105 empresas cuya operación está basada en la tecnología blockchain, Argentina, México y Chile concentran más de la mitad de los emprendimientos alrededor de esta tecnología.

De las 105 empresas analizadas, 22 radican en Argentina, 21 en México y 18 en Chile y Colombia, respectivamente. Los demás emprendimientos se encuentran distribuidos en otros siete países de la región. La mayoría de estos emprendimientos están dedicados a la prestación de servicios empresariales y de consultoría, con 25%; 20.2% ofrece servicios financieros y 15.4% corresponde a aquellas empresas dedicadas a impulsar el ecosistema y a brindar educación respecto al tema.

Entre las conclusiones presentadas por el estudio, están el que es necesario que el ecosistema diversifique su matriz de servicios ofrecidos, el que es necesaria una mayor vinculación con representantes latinos en el mundo y que existe una falta de inversiones por parte de fondos sobre todo de inversionistas ángeles y de capital de riesgo.

