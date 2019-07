El Bitcoin destaca por ser el activo de inversión con mayor retorno en lo que va del año al acumular un repunte de más de 183%, superando incluso las ganancias de algunos commodities como el oro o el petróleo, así como los indicadores accionarios de Estados Unidos y México; sin embargo, analistas se encuentran cautelosos por dicho activo.

“Nosotros, hasta el momento, no hemos dado una opinión formal sobre las criptomonedas, porque, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos es la valuación fundamental. En este caso, no conocemos la valuación de este tipo de instrumentos y no sabría decirte porque al final de cuentas es algo especulativo”, refirió Armando Rodríguez, gerente de análisis bursátil en Signum Research.

Datos de Thomson Reuters refieren que la criptomoneda más popular del mercado presenta un retorno de 183.79% en lo que va del 2019, al pasar de 3,742.70 a 10,481.15 dólares por unidad.

En el mismo sentido, Alejandro Saldaña, economista en jefe en Grupo Financiero Ve por Más, mencionó que sí es un activo en el que se puede invertir debido a que existen los mecanismos para hacerlo; sin embargo, señaló que no tiene la regulación de otros activos financieros.

“Es un riesgo adicional en el que incurren los inversionistas y que tienen que considerar al momento de especular en este tipo de activos”, explicó.

El analista añadió que aún están en etapa temprana del proceso de monedas electrónicas, aunque no descartó que tengan un futuro, pero enfatizó la falta de regulación.

El momento dorado

Aunque la primera mitad del año, particularmente desde finales de mayo a la fecha, el oro había marcado un repunte de aproximadamente 11%, el avance en las negociaciones comerciales entre los mandatarios de China y Estados Unidos generó que el metal dorado acumule, en lo que va del año, un alza de 7.90%, a 1,384.06 dólares por onza.

“El repunte del oro tiene mucho que ver con la perspectiva en las tasas de interés, responde mucho a eso. Cuando hay una expectativa de baja en la tasa referencial, el precio del metal dorado típicamente repunta, y al revés, cuando las expectativas van al alza, la cotización del commodity va a la baja”, explicó el especialista en Signum Research.

En el caso del cobre, que acumula un incremento de 1.33%, a 2.68 dólares por libra, el estratega mencionó que el movimiento ha tenido una correlación negativa por una percepción de desaceleración en la economía mundial.

Atentos a reportes

Alejandro Saldaña dijo que los mercados accionarios, sobre todo el de Estados Unidos, se han mostrado sensibles a temas de comercio y disputas geopolíticas, así como a la expectativa de las tasas de interés.

“En los próximos días va a ser muy relevante darle seguimiento a los reportes trimestrales que ya comenzarán en Estados Unidos y éstos podrían ser un catalizador para estos temas”, expresó.

De manera desagregada, el índice del Nasdaq Compuesto se posiciona con el mejor desempeño en lo que va del año, ya que presenta un alza de 21.94%, a 8,091.16 enteros, seguido del S&P 500 con un incremento de 18.25%, que además ha anotado nuevos máximos históricos; en último lugar se coloca el Dow Jones con un aumento de 14.53%, a 26,717.43 unidades.

Luego de los signos de desaceleración económica en Estados Unidos registrados a finales del 2019, el mercado accionario estadounidense reflejó un abaratamiento en los papeles transaccionados, dando oportunidad a un rebote técnico; sin embargo, la publicación de los últimos datos macroeconómicos, sumada a la expectativa en la baja en la tasa de interés de la Fed, han incentivado a los inversionistas a comprar estos instrumentos.

Diversificación, la clave

Los especialistas recomiendan diversificar el portafolio de inversión.

Saldaña destacó que la renta fija local también ha presentado niveles relativamente elevados con una tasa de 8.25%, su nivel más alto de los últimos 10 años.

“Hay mucha incertidumbre sobre diversos elementos, particularmente vemos mucha sensibilidad en los mercados accionarios y se puede aprovechar toda esta volatilidad con operaciones de corto plazo sin descuidar los fundamentales de los activos”, expuso.

