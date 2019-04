Tener plena identificación de un cliente para mitigar el riesgo de que sean utilizadas como vehículos para el lavado de dinero es el mayor reto que tienen que lograr las plataformas de tecnología financiera (fintech) en materia de prevención de blanqueos de capitales, indicó Omar Torres López, director general adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante la conferencia “Ley Fintech y su implementación”, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Torres López detalló que en la actualidad las plataformas de tecnología financiera están en proceso de aprendizaje de los riesgos de lavado de dinero que pueden enfrentar por su operatividad.

“No hay cintas negras todavía en materia de prevención de lavado de dinero para fintech. Apenas nos estamos conociendo todos. Incluso los riesgos que podrían presentar para una plataforma, (las fintech) no tienen todavía claro cuáles son todos los riesgos que podrían enfrentar. Se tiene conocimiento sobre los que se imaginan, pero no se tiene claridad sobre ello. Habrá mucho que aprender y mucho que avanzar”, expresó Torres López.

El funcionario destacó que en la actualidad, en los servicios financieros tradicionales, existe una complejidad para que una institución financiera, como un banco, tenga conocimiento total de su cliente para efectos de prevención de lavado de dinero, por lo que el tema se complica más cuando se otorgan servicios vía remota, tal y como sucede con todas las fintech.

“Si es complicado conocer a una persona de manera presencial, imagínenlo de manera no presencial y sólo subiendo información a través de estas plataformas. Ahí es un verdadero reto (...) Yo para ser cliente de una plataforma (fintech) no necesito ir a ningún lado, ni me van a identificar con mi credencial de elector. Entonces, para efecto de prevención de lavado de dinero, será algo muy complejo”, insistió el funcionario de la CNBV.

Torres López recordó que como parte de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, las plataformas deberán contar con un esquema sistematizado con el fin de darle seguimiento puntual a las operaciones de sus clientes.

“Es de las obligaciones centrales, porque un banco o una entidad del sistema financiero, e incluso las plataformas (fintech), tendrán muchos clientes operando a todas horas (...) Entonces, deben contar con un sistema automatizado que tenga cuando menos esta funcionalidad, es decir, para no perderle la pista a los clientes en sus operaciones, sobre todo para temas de prevención de lavado de dinero.

“Evidentemente, de manera no presencial alguien podría abrir una cuenta (en una fintech) y dejar una cantidad de dinero que podría ser producto (de un acto ilícito)”, agregó.

El funcionario explicó que en septiembre pasado, como parte de las disposiciones secundarias de la Ley Fintech, se publicaron las reglas para estas plataformas en materia de prevención de lavado de dinero, las cuales tienen mucha esencia de lo que se exige a las instituciones tradicionales, pero dichas exigencias sólo podrían ser la base de una serie de disposiciones que se exijan conforme se identifiquen más riesgos en estas plataformas.

EU señala riesgos

El gobierno de Estados Unidos informó que la Ley Fintech en materia de prevención de lavado de dinero ha sido señalada por permitir vulnerabilidades adicionales de blanqueo de capitales, al ser muy flexible con las entidades que se apeguen a dicha normativa.

“A partir de abril del 2018, las normas de debida diligencia cliente también cubren a las instituciones de tecnología financiera (ITF). Los críticos (de la ley) argumentan que las regulaciones secundarias de la ley permiten vulnerabilidades adicionales de lavado de dinero porque fueron demasiado lejos en la flexibilidad de los mercados financieros para las ITF”, detalló el Departamento de Estado estadounidense en su reciente informe International Narcotics Control Strategy Report 2019.

